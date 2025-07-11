ЕС представил рекомендации по соблюдению нового закона об ИИ — Finance.ua

ЕС представил рекомендации по соблюдению нового закона об ИИ Сегодня 09:13 — Технологии&Авто

ЕС представил рекомендации по соблюдению нового закона об ИИ

Власти ЕС опубликовали финальную версию кодекса практики с рекомендациями по соблюдению нового закона об искусственном интеллекте в части, касающейся ИИ-систем общего назначения.

Кодекс разработан 13 экспертами на основе информации, предоставленной более тысячи заинтересованных юридических и физических лиц, включая предприятия малого и среднего бизнеса, учеными, общественными организациями и провайдерами ИИ-моделей, говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). Среди прочего, кодекс содержит рекомендации в сфере безопасности, которые помогут компаниям снизить риски при разработке продвинутых ИИ-моделей, а также разделы о прозрачности и материалах, защищенных авторским правом.

Теперь ЕК и государствам-членам Евросоюза предстоит рассмотреть кодекс и принять решение о том, одобрять ли его. Затем провайдеры ИИ-моделей смогут его подписать. Подписанты, среди прочего, выиграют от снижения административной нагрузки.

Закон об ИИ был принят в прошлом году, часть об ИИ-системах общего назначения должна вступить в силу 2 августа.

Нарушение закона может повлечь за собой штраф в размере до 7% годовой выручки.

ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa и другие европейские компании призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен отложить введение закона на два года. В противном случае ИИ-амбиции Евросоюза окажутся под угрозой, говорилось в подписанном более чем 45 организациями письме в адрес главы ЕК. По мнению бизнеса, подход к регулированию отрасли должен быть более «дружественным к инновациям».

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