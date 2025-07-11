ЕС представил рекомендации по соблюдению нового закона об ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС представил рекомендации по соблюдению нового закона об ИИ

Технологии&Авто
9
ЕС представил рекомендации по соблюдению нового закона об ИИ
ЕС представил рекомендации по соблюдению нового закона об ИИ
Власти ЕС опубликовали финальную версию кодекса практики с рекомендациями по соблюдению нового закона об искусственном интеллекте в части, касающейся ИИ-систем общего назначения.
Кодекс разработан 13 экспертами на основе информации, предоставленной более тысячи заинтересованных юридических и физических лиц, включая предприятия малого и среднего бизнеса, учеными, общественными организациями и провайдерами ИИ-моделей, говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). Среди прочего, кодекс содержит рекомендации в сфере безопасности, которые помогут компаниям снизить риски при разработке продвинутых ИИ-моделей, а также разделы о прозрачности и материалах, защищенных авторским правом.
Читайте также
Теперь ЕК и государствам-членам Евросоюза предстоит рассмотреть кодекс и принять решение о том, одобрять ли его. Затем провайдеры ИИ-моделей смогут его подписать. Подписанты, среди прочего, выиграют от снижения административной нагрузки.
Закон об ИИ был принят в прошлом году, часть об ИИ-системах общего назначения должна вступить в силу 2 августа.
Читайте также
Нарушение закона может повлечь за собой штраф в размере до 7% годовой выручки.
ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa и другие европейские компании призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен отложить введение закона на два года. В противном случае ИИ-амбиции Евросоюза окажутся под угрозой, говорилось в подписанном более чем 45 организациями письме в адрес главы ЕК. По мнению бизнеса, подход к регулированию отрасли должен быть более «дружественным к инновациям».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems