Искусственный интеллект заменит «белых воротничков» и приведет к экономическому кризису — CEO Klarna 22.06.2025, 01:08 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект заменит «белых воротничков» и приведет к экономическому кризису — CEO Klarna

ИИ угрожает рабочим местам в сфере «белых воротничков», и это может привести к рецессии в ближайшей перспективе. Внедрение ИИ будет иметь серьезные последствия для профессий, которые традиционно считались защищенными от автоматизации.

Об этом заявил генеральный директор шведского стартапа Klarna, который специализируется на отсроченных платежах, Себастьян Симиатковски, в интервью для подкаста The Times Tech.

По его словам, это может повлечь за собой «по меньшей мере краткосрочную рецессию».

«К сожалению, я не вижу, как мы можем избежать этого, учитывая происходящее с технологической точки зрения», — добавил он, комментируя потерю рабочих мест и экономический спад.

Следует отметить, что Симиатковски, вероятно, прав в своих прогнозах, ведь экономика Соединенных Штатов уже давно движется к рецессии. Кроме того, уровень безработицы частично обусловлен массовыми увольнениями из-за увлечения ИИ со стороны таких руководителей, как он сам.

Противоречивые действия Klarna

Эти заявления выглядят особенно дерзкими, учитывая недавние действия самого Симиатковского. Недавно в интервью Bloomberg он признался, что планирует вернуть часть из 700 сотрудников службы поддержки клиентов, которых ранее заменил ИИ в 2024 году.

Причина? По его словам, ИИ работает на «более низком уровне качества», чем люди. И хотя представитель PR Klarna позже утверждал, что это «неправильная цитата», понятно, что сегодня ИИ ассистенты и боты поддержки не способны удовлетворить столь высокий уровень качества предоставляемых услуг, как это делают люди.

Несмотря на быстрое внедрение ИИ в собственном бизнесе, CEO Klarna убежден, что технология в конце концов достигнет нужного уровня.

«Почти ежедневно я получаю письма от других генеральных директоров технологических или крупных компаний, которые также видят возможности для повышения эффективности и хотят обменяться опытом», — рассказал он в подкасте.

По его подсчетам, количество рабочих мест, о которых идет речь в этих письмах, значительно.

Человеческий труд в эру ИИ

Симиатковски, как и многие другие поклонники ИИ, считает, что со временем «ценность человеческого труда» будет только расти.

Он убежден, что живые работники смогут предоставлять услуги «намного более высокого качества», но лишь после того, как овладеют новыми навыками, которые, однако, могут устареть в неопределенном будущем.

Этот шведский CEO является, пожалуй, идеальным примером руководителя, активно продвигающего ИИ. К сожалению, многие другие воспринимают подобные прогнозы как неоспоримую истину, что лишь усиливает тренд на замену человеческого труда технологиями.

В конце концов, CEO DeepMind, например, считает, что ИИ позволит нам колонизировать галактику. В то же время многие исследователи скептически относятся к возможности появления «искусственного всеобщего интеллекта» и считают, что современные языковые модели переоценены, а развитие ИИ может усилить неравенство.

Телеканал 24 По материалам:

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