ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумдопомощь в мире за год — Finance.ua
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ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумдопомощь в мире за год

Мир
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ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумдопомощь в мире за год
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумдопомощь в мире за год, Twitter: EU_Commission
В 2023 году ЕС направил 2,4 млрд евро на гуманитарную помощь в разных странах мира: Украина в списке получателей — на четвертой позиции с группой стран Балкан и Кавказа.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на инфографику Еврокомиссии.
Больше всего помощи получила Африка — в разные страны на этом континенте направили 893 млн евро.
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Далее следуют страны Ближнего Востока и Турция, совокупно получившие 582 млн евро.
339 млн евро выделили на гуманитарную помощь в Центральной Азии, странах Тихоокеанского региона и Карибского бассейна.
Украина с Западными Балканами и Кавказом на 4 позиции. На эту группу стран направили 335 млн евро.
Издание отмечает, что эти цифры, скорее всего, не учитывают средства, предоставляемые в качестве двусторонней помощи на гуманитарные нужды, и через другие механизмы ЕС.
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Так, в другом сообщении Еврокомиссии отмечают, что через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины предоставили гуманитарную помощь на 785 млн евро и доставили почти 100 тысяч тонн соответствующего оборудования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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