ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумдопомощь в мире за год — Finance.ua

ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумдопомощь в мире за год Сегодня 15:23 — Мир

ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумдопомощь в мире за год, Twitter: EU_Commission

В 2023 году ЕС направил 2,4 млрд евро на гуманитарную помощь в разных странах мира: Украина в списке получателей — на четвертой позиции с группой стран Балкан и Кавказа.

Об этом сообщает « Европейская правда » со ссылкой на инфографику Еврокомиссии.

Больше всего помощи получила Африка — в разные страны на этом континенте направили 893 млн евро.

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Далее следуют страны Ближнего Востока и Турция, совокупно получившие 582 млн евро.

339 млн евро выделили на гуманитарную помощь в Центральной Азии, странах Тихоокеанского региона и Карибского бассейна.

Украина с Западными Балканами и Кавказом на 4 позиции. На эту группу стран направили 335 млн евро.

Издание отмечает, что эти цифры, скорее всего, не учитывают средства, предоставляемые в качестве двусторонней помощи на гуманитарные нужды, и через другие механизмы ЕС.

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Так, в другом сообщении Еврокомиссии отмечают, что через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины предоставили гуманитарную помощь на 785 млн евро и доставили почти 100 тысяч тонн соответствующего оборудования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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