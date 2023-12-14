ЕС перед саммитом разморозил €10 млрд для Венгрии — Finance.ua

ЕС перед саммитом разморозил €10 млрд для Венгрии Сегодня 11:14 — Мир

ЕС перед саммитом разморозил €10 млрд для Венгрии

Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права, в преддверии саммита ЕС, на котором Виктор Орбан пообещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.

Об этом сообщает « Европейская правда » со ссылкой на заявление комиссии.

«После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в части, касающейся независимости судебной власти. Это означает, что часть финансирования Политики сплочения больше не будет заблокирована, а значит, Венгрия может начать претендовать на выплаты в размере около 10,2 млрд евро», — говорится в заявлении комиссии.

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Комиссия заявила, что будет внимательно следить за применением мер, введенных Венгрией, и если в какой-то момент времени ЕК сочтет, что условия больше не выполняются, она может снова принять решение о блокировании финансирования.

Теперь Венгрия сможет подавать заявки на финансирование проектов ЕС и получать возмещение в соответствии с тем, как распределяются средства Евросоюза.

На это решение комиссия пошла после того, как правительство Орбана приняло законы для укрепления независимости судебной ветви власти, говорится в заявлении.

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Премьер-министр Венгрии неделями угрожал наложить вето на планы Евросоюза выделить Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, а также на решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, если финансирование его страны не будет полностью разблокировано.

Пока не ясно, будет ли достаточно решения о размораживании 10 миллиардов евро, чтобы убедить Орбана снять свое вето. Высокопоставленный чиновник из Венгрии накануне заявил, что его страна хочет положительного решения о разблокировании более 30 миллиардов евро.

Тем не менее, официальные лица и дипломаты надеются, что до пятницы можно будет договориться по крайней мере о пакете финансовой поддержки Киева.

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Українська правда По материалам:

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