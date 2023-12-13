Будапешт готов снять вето на 50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии — Finance.ua

Будапешт готов снять вето на 50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии Сегодня 11:32 — Мир

Будапешт готов снять вето на 50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов.

Об этом Балаш Орбан заявил в интервью Bloomberg

Советник Виктора Орбана заявил, что в Будапеште рассматривают размораживание средств ЕС для Венгрии и финансирование Украины как «два отдельных вопроса».

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«Но если ЕС настаивает на том, что финансирование Украины должно поступать из измененного бюджета ЕС, то эти два вопроса становятся связанными», — добавил он.

По словам Балаша Орбана, Венгрия до сих пор выступает против полного четырехлетнего плана помощи и желает, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование на год, которое не потребовало бы внесения изменений в бюджет — а Будапешт «рассмотрит возможность внести свой вклад» в него.

Заявление советника венгерского премьера раздалось на фоне сообщений, что Европейская комиссия в среду одобрит размораживание около 10 миллиардов евро финансирования для Венгрии после принятия ею законов для усиления независимости судебной власти.

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В то же время, Будапешт требует выделения всей «замороженной» суммы сразу, а это, по подсчетам Bloomberg, около 30 миллиардов евро (ранее сообщалось о около 22 миллиардах).

Ранее СМИ писали, что Евросоюз рассматривает возможность разблокирования миллиардов евро для Венгрии, чтобы получить одобрение на дальнейшую помощь Украине и начало переговоров о членстве с Киевом.

Венгерская оппозиция и критики Венгрии считают, что на самом деле Будапешт не выполнил все необходимые для размораживания средств условия и критикуют будущее решение как «умиротворение» Виктора Орбана.

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Українська правда По материалам:

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