ЕС отложил свои первые контрмеры против США из-за тарифов на металлы — Finance.ua

ЕС отложил свои первые контрмеры против США из-за тарифов на металлы Сегодня 17:10 — Мир

ЕС отложил свои первые контрмеры против США из-за тарифов на металлы

Европейский Союз отложил свои первые контрмеры против Соединенных Штатов из-за тарифов на металлы, введенных президентом Дональдом Трампом, до середины апреля.

Об этом пишет Reuters

Европейская комиссия предложила возобновить тарифы 2018 года на 4,5 млрд евро на американские товары 1 апреля, а затем еще на 18 млрд евро 13 апреля.

«Сейчас мы рассматриваем возможность согласовать сроки введения двух наборов контрмер ЕС, чтобы мы могли консультироваться с государствами-членами по обоим спискам одновременно, и это также даст нам дополнительное время для переговоров с нашими американскими партнерами», — заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на слушаниях в Европейском парламенте в четверг.

Комиссия впоследствии подтвердила, что все контрмеры ЕС вступят в силу в середине апреля.

Первый пакет контрмер включает применение 50% тарифа на американский бурбон. Трамп пригрозил наложить 200-процентный тариф на все вина и другие алкогольные продукты, поступающие из ЕС, если Евросоюз пойдет на это.

Администрация Трампа также планирует ввести «взаимные» тарифы 2 апреля, чтобы восстановить баланс в мировой торговой системе.

Марош Шефчович отметил, что пока ему удалось добиться ограниченного прогресса в переговорах с американскими коллегами, например, по его предложению обсудить снижение ввозных пошлин на промышленные товары.

«Я не думаю, что США размышляют в этом направлении», — сказал он, добавив, что их приоритетом, похоже, является привлечение инвестиций и реиндустриализация.

Читайте также Крупнейшие производители пищевых продуктов просят Трампа освободить часть импорта от пошлин

«И сейчас они считают, что лучший способ сделать это — через тарифную политику. Я надеюсь, что однажды мы дойдем до этой дискуссии, но сейчас мы явно не там», — сказал он.

Отсрочка контрмер может позволить внести определенные коррективы в американские товары, против которых они направлены.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил в воскресенье, что ЕС, вероятно, ошибся, нацелившись на американский бурбон, а премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во вторник предостерегла партнеров по ЕС от эскалации торгового спора с Соединенными Штатами.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.