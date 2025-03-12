Трамп решил не вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады — Белый дом Сегодня 11:44

Трамп решил не вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады — Белый дом

Президент США Дональд Трамп отказался от намерения ввести повышенные до 50% тарифы на импорт стали и алюминия из Канады.

Об этом в эфире CNBC заявил главный торговый советник Белого дома Питер Наварро.

Ранее Дональд Трамп объявил о планах удвоить импортные пошлины на канадские металлы в ответ на решение провинции Онтарио ввести 25% тариф на экспорт электроэнергии в соседние американские штаты. Позже премьер-министр Онтарио Даг Форд сообщил, что решил приостановить действие повышенной пошлины, поговорив с министром торговли США Говардом Лутником.

Наварро спросили, означают ли эти события, что в среду не будет 50% тарифов на канадскую сталь и алюминий. Советник Белого дома ответил: «Правильно».

По его словам, министр торговли Лутник провел отличную работу, договорившись с главой правительства Онтарио, чтобы провинция не вводила пошлины на экспортируемую в США электроэнергию.

Угроза Форда установить дополнительный сбор на продажу электроэнергии в штаты Мичиган, Нью-Йорк и Миннесота стала ответом на масштабные 25% пошлины, введенные Трампом на импорт из Канады.

Позже Форд провел переговоры с Лутником, и они договорились встретиться в четверг в Вашингтоне, чтобы обсудить разногласия.

Укрінформ По материалам:

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