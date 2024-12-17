ЕС не будет финансировать достройку Хмельницкой АЭС — Finance.ua

ЕС не будет финансировать достройку Хмельницкой АЭС Сегодня 19:33 — Энергетика

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что законопроект по достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС за счет западных партнеров разрабатывался без консультаций с ЕС.

Об этом она заявила в комментарии Европейской правде.

Парламент планировал рассмотреть законопроект № 11 146 «о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции» утром во вторник, 17 декабря. Однако народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил , что Рада сняла с рассмотрения данный законопроект.

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Глава дипмиссии ЕС в Украине подчеркнула, что структуры Евросоюза не были вовлечены в подготовку этой законодательной инициативы.

«Мы не принимали участия в подготовке этого законопроекта. Но это решение полностью в компетенции украинской власти — будет Украина строить АЭС или нет», — заявила Матернова.

Правительство рассчитывает использовать средства доноров на достройку АЭС. Матернова подчеркнула, что ЕС не будет принимать в этом участия.

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«Евросоюз не финансирует развитие ядерных электростанций, в частности из-за того, что в ЕС есть разные позиции относительно ядерной энергетики», — пояснила она.

Зато у ЕС есть другие ожидания от власти Украины в контексте деятельности «Энергоатома». Украина добровольно взяла на себя обязательство привести наблюдательный совет «Энергоатома» в соответствие со стандартами ОЭСР, требующими наличия у этой государственной компании независимого наблюдательного совета.

«Я хочу отметить, что мы очень заинтересованы в формировании наблюдательного совета „Энергоатома“. И мы от G7 на прошлой неделе направили письмо об этом премьер-министру», — добавила посол.

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