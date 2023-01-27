ЕС нашел способ отдать Украине замороженные активы россии — Finance.ua

ЕС нашел способ отдать Украине замороженные активы россии Сегодня 10:32 — Казна и Политика

ЕС нашел способ отдать Украине замороженные активы россии

Евросоюз нашел способ использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Страны-члены ЕС были проинформированы о том, что у блока есть юридические полномочия временно задействовать по меньшей мере 36,8 млрд долларов активов российского центрального банка.

По данным источников издания, юридическая служба Совета ЕС сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Эти условия включают дату истечения срока действия, акцент на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены россии в определенный момент.

ЕС изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения москвы в Украину, но это предложение спорно, а обсуждения находятся на очень предварительной стадии.

Чиновники ЕС и некоторые государства-члены обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно по использованию замороженных активов российского центробанка.

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Как первый шаг ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины — задача, которая, по оценкам Всемирного банка, может стоить не менее 350 млрд долларов.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, хотя некоторые юристы ЕС видят возможность продвижения вперед, исполнительные власти блока настороженно относится к юридической обоснованности использования замороженных активов, а также общей сложности этой работы. Чиновники также считают, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с Большой семеркой.

Исполнительный орган ЕС также предупредил, что будет трудно принять решение, пока не появится больше ясности об объеме активов, которые могут быть использованы, и что первым шагом будет их выявление.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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