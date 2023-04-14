ЕС направил Украине новую партию генераторов стоимостью почти 2 миллиона евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС направил Украине новую партию генераторов стоимостью почти 2 миллиона евро

Казна и Политика
0
В Украину отправили 169 генераторов, предоставленных австралийским фондом Minderoo общей стоимостью 1,95 млн евро, доставленных через энергетический хаб rescEU в Польше.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Эти генераторы поступили в дополнение к 1000 генераторам, ранее отправившим в Украину из резерва rescEU, о чем было объявлено во время открытия хаба в начале этого года.
Читайте также
В целом ЕС скоординировал предоставление Украине около 3000 генераторов благодаря пожертвованиям государств-членов, частного сектора, третьих стран и собственным резервам rescEU.
Параллельно ЕС выделил 114,9 млн евро Польше на закупку генераторов из этого энергетического резерва ЕС, который предназначен не только для поддержки украинского энергетического сектора, но и для закрытия возможных потребностей других стран, пострадавших от войны россии против Украины.
Место для вашей рекламы
Предоставленные ЕС генераторы могут снабжать электроэнергией отдельные домохозяйства, а более крупные модели способны обеспечить работу общественных зданий и жизненно важных коммунальных служб в Украине.
Хаб энергетической помощи Украине rescEU был открыт в Польше в январе 2023 года.
Читайте также
Украина получила от западных партнеров тысячи генераторов разной мощности. Только через USAID передали 2900 аппаратов.
Президент Еврокомиссии в начале февраля анонсировала еще 2400 генераторов от стран ЕС, в дополнение к 3000 поставленным с начала войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.