ЕС направил Украине новую партию генераторов стоимостью почти 2 миллиона евро — Finance.ua

ЕС направил Украине новую партию генераторов стоимостью почти 2 миллиона евро Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Украину отправили 169 генераторов, предоставленных австралийским фондом Minderoo общей стоимостью 1,95 млн евро, доставленных через энергетический хаб rescEU в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Эти генераторы поступили в дополнение к 1000 генераторам, ранее отправившим в Украину из резерва rescEU, о чем было объявлено во время открытия хаба в начале этого года.

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В целом ЕС скоординировал предоставление Украине около 3000 генераторов благодаря пожертвованиям государств-членов, частного сектора, третьих стран и собственным резервам rescEU.

Параллельно ЕС выделил 114,9 млн евро Польше на закупку генераторов из этого энергетического резерва ЕС, который предназначен не только для поддержки украинского энергетического сектора, но и для закрытия возможных потребностей других стран, пострадавших от войны россии против Украины.

Предоставленные ЕС генераторы могут снабжать электроэнергией отдельные домохозяйства, а более крупные модели способны обеспечить работу общественных зданий и жизненно важных коммунальных служб в Украине.

Хаб энергетической помощи Украине rescEU был открыт в Польше в январе 2023 года.

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Украина получила от западных партнеров тысячи генераторов разной мощности. Только через USAID передали 2900 аппаратов.

Президент Еврокомиссии в начале февраля анонсировала еще 2400 генераторов от стран ЕС, в дополнение к 3000 поставленным с начала войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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