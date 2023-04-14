ЕС направил Украине новую партию генераторов стоимостью почти 2 миллиона евро — Finance.ua

ЕС направил Украине новую партию генераторов стоимостью почти 2 миллиона евро
В Украину отправили 169 генераторов, предоставленных австралийским фондом Minderoo общей стоимостью 1,95 млн евро, доставленных через энергетический хаб rescEU в Польше.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Эти генераторы поступили в дополнение к 1000 генераторам, ранее отправившим в Украину из резерва rescEU, о чем было объявлено во время открытия хаба в начале этого года.
В целом ЕС скоординировал предоставление Украине около 3000 генераторов благодаря пожертвованиям государств-членов, частного сектора, третьих стран и собственным резервам rescEU.
Параллельно ЕС выделил 114,9 млн евро Польше на закупку генераторов из этого энергетического резерва ЕС, который предназначен не только для поддержки украинского энергетического сектора, но и для закрытия возможных потребностей других стран, пострадавших от войны россии против Украины.
Предоставленные ЕС генераторы могут снабжать электроэнергией отдельные домохозяйства, а более крупные модели способны обеспечить работу общественных зданий и жизненно важных коммунальных служб в Украине.
Хаб энергетической помощи Украине rescEU был открыт в Польше в январе 2023 года.
Украина получила от западных партнеров тысячи генераторов разной мощности. Только через USAID передали 2900 аппаратов.
Президент Еврокомиссии в начале февраля анонсировала еще 2400 генераторов от стран ЕС, в дополнение к 3000 поставленным с начала войны.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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