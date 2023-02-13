В Киеве почти все бюветы могут подключить к генераторам при отсутствии света — Finance.ua

В Киеве почти все бюветы могут подключить к генераторам при отсутствии света
Жителям Киева обеспечат доступ к питьевой воде во время продолжительных отключений света. Большинство бюветов в столице будут работать от генератора.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.
По информации ведомства, в Киеве при отключении света можно будет обеспечить работу 90% бюветов с помощью генераторов.
«Бюветная сеть является временным источником воды для горожан в случае обесточивания насосных станций, пока работа системы водоснабжения не будет возобновлена», — отмечают в ведомстве.
Также КГГА обнародовала карту, на которой фиолетовым цветом отмечены бюветы, имеющие возможность подключения к генератору.
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