Украинцам ответили, понадобятся ли им еще аккумуляторы и генераторы — Finance.ua

Украинцам ответили, понадобятся ли им еще аккумуляторы и генераторы Сегодня 12:41 — Энергетика

Украинцам ответили, понадобятся ли им еще аккумуляторы и генераторы

Угроза ракетных атак со стороны россии остается. И под угрозой могут снова оказаться энергообъекты. После последнего массированного обстрела 9 марта ситуацию в энергосистеме стабилизировали, сообщили энергетики.

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ответил на вопрос, что будет с энергосистемой в дальнейшем и стоит ли украинцам продавать аккумуляторы и генераторы, которыми они запаслись.

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«Энергетики всегда готовятся к худшему. Мы не прогнозируем таких серьезных проблем с энергоснабжением, как было зимой. Тем не менее, это все может все равно понадобиться, потому что мы еще войну не выиграли, энергетическую битву мы еще до конца не выиграли», — заявил он.

Ведь враг может выпускать более 80 ракет, в том числе и на украинские энергообъекты, отметил Кудрицкий.

Руководитель «Укрэнерго» призвал украинцев и далее экономить электроэнергию. Освещение улиц энергоэффективными лампами он назвал нормальным шагом, ведь это — вопрос безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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