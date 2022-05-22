ЕС намерен избавиться от зависимости от российского газа к 2027 году — Боррель

Сегодня 08:14 — Энергетика

ЕС намерен избавиться от зависимости от российского газа к 2027 году — Боррель

Перед Евросоюзом после начала полномасштабной войны россии против Украины встали два глобальных вызова — геополитический кризис в сфере безопасности и борьба с климатическими изменениями, что делает необходимым избавиться от зависимости от российского газа не позднее 2027 года.

Об этом написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в блоге на сайте Европейской службы по внешним делам.

«На сегодняшний день россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, на нее приходится 40% нашего потребления. Мы хотим избавиться от этой зависимости до 2027 года. Большинство газа и нефти, которую мы импортируем из россии, будет замещено путем возобновляемых источников, энергоэффективности и сохранения энергии. Для обеспечения количества газа, который все еще будет необходим, ЕС должен увеличить импорт из нероссийских источников», — заявил Боррель.

Он отметил, что энергетика всегда была геополитическим вопросом, а теперь это стало еще более очевидным.

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«Годами мы дискутировали о необходимости уменьшить зависимость от энергетического импорта из россии — страны, использующей энергию как политическое оружие. Мы не можем позволить себе и дальше откладывать этот шаг: мы финансируем способность кремля вести войну против Украины. Это непростая задача и потребует взаимодействия во многих аспектах, отраженных в Плане обновления европейской энергетики (REPowerEU)», — подчеркнул высокий представитель ЕС.

По его словам, эти усилия найдут отражение во внешней политике Евросоюза и его глобальном партнерстве. При этом краткосрочная цель ЕС — лишить путина ресурсов, получаемых от торговли углеродным топливом — должна быть совместима со среднесрочными задачами по достижению климатической нейтральности ЕС до 2050 года.

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Боррель выразил убеждение, что ситуация на мировом энергорынке вскоре вступит в революционные изменения вследствие «зеленой» трансформации. В ХХ веке наличие энергоресурсов определяло национальную мощь государств, в то время как их отсутствие было причиной стратегической уязвимости. Уход стран от использования нефти и газа в наши дни может также изменить конфигурацию мира, как это происходило столетие назад, в эпоху господства ископаемых ресурсов.

В то же время, по его словам, природный газ потребуется в европейском энергетическом балансе еще долго, что побуждает ЕС искать надежных альтернативных поставщиков газа вместо россии на краткосрочную и среднесрочную перспективу. В этом контексте Евросоюзу следует воспользоваться опытом совместных закупок вакцин против COVID-19 и создать механизм совместной закупки ресурсов.

Есть смысл создать общий механизм закупок, с помощью которого проводить переговоры и делать закупку от имени стран-участниц. В настоящее время мы еще не достигли этого, но уже создали Платформу энергетических закупок ЕС, которая открыта также для Украины, Молдовы, Грузии и Западных Балкан, что позволит координировать наши усилия и упростить совместные закупки газа и водорода", — добавил высокий представитель ЕС .

Справка Finance.ua:

в новой энергетической стратегии REPowerEU предусматриваются меры, направленные на постепенный отказ Европы от импорта российских ископаемых энергоносителей, включая уголь, нефть и газ;

энергетическая независимость ЕС будет достигаться, в частности, путем диверсификации путей поставки энергоресурсов от надежных поставщиков, в том числе путем увеличения поставок сжиженного газа из США;

двумя магистральными направлениями этой работы станут повышение энергоэффективности и экономии энергии, а также реализация Зеленого курса и увеличение доли возобновляемых источников в энергетическом балансе ЕС.

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