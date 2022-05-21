россия остановила поставки газа в Финляндию — Finance.ua

Gasum также подтвердил в субботу, что поставки прекратились.
«Поставка природного газа в Финляндию по контракту на поставку Gasum прекращена», — говорится в сообщении.
Отныне в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу BalticConnector. BalticСonnector соединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.
Большинство газа, используемого в Финляндии, поступает из россии, но на газ приходится лишь около 5% годового потребления энергии.
«Газпром экспорт» ранее потребовал, чтобы европейские страны платили за поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину, но Финляндия отказалась это делать.
Большинство европейских контрактов на поставку заключено в евро или долларах, и россия уже отключила газ Болгарии и Польше в прошлом месяце после того, как они отказались соблюдать новые условия оплаты.