россия остановила поставки газа в Финляндию — Finance.ua

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россия остановила поставки газа в Финляндию

Сегодня 10:30Энергетика
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россия остановила поставки газа в Финляндиюроссия остановила поставки газа в Финляндию
российский «Газпром» в субботу остановил экспорт газа в Финляндию.
Об этом сообщил финский оператор газовой системы, пишет агентство Reuters.
«Импорт газа через пункт входа Иматра прекращен», — говорится в сообщении Gasgrid Finland. Иматра является точкой входа российского газа в Финляндию.
Финский государственный оптовый поставщик газа Gasum в пятницу заявил, что «Газпром» предупредил об остановке поставок в ночь на субботу.
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Gasum также подтвердил в субботу, что поставки прекратились.
«Поставка природного газа в Финляндию по контракту на поставку Gasum прекращена», — говорится в сообщении.
Отныне в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу BalticConnector. BalticСonnector соединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.
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Большинство газа, используемого в Финляндии, поступает из россии, но на газ приходится лишь около 5% годового потребления энергии.
«Газпром экспорт» ранее потребовал, чтобы европейские страны платили за поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину, но Финляндия отказалась это делать.
Большинство европейских контрактов на поставку заключено в евро или долларах, и россия уже отключила газ Болгарии и Польше в прошлом месяце после того, как они отказались соблюдать новые условия оплаты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Європейська правда
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