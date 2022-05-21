россия остановила поставки газа в Финляндию — Finance.ua

россия остановила поставки газа в Финляндию

Сегодня 10:30 — Энергетика

россия остановила поставки газа в Финляндию

российский «Газпром» в субботу остановил экспорт газа в Финляндию.

Об этом сообщил финский оператор газовой системы, пишет агентство Reuters

«Импорт газа через пункт входа Иматра прекращен», — говорится в сообщении Gasgrid Finland. Иматра является точкой входа российского газа в Финляндию.

Финский государственный оптовый поставщик газа Gasum в пятницу заявил, что «Газпром» предупредил об остановке поставок в ночь на субботу.

Gasum также подтвердил в субботу, что поставки прекратились.

«Поставка природного газа в Финляндию по контракту на поставку Gasum прекращена», — говорится в сообщении.

Отныне в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу BalticConnector. BalticСonnector соединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.

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Большинство газа, используемого в Финляндии, поступает из россии, но на газ приходится лишь около 5% годового потребления энергии.

«Газпром экспорт» ранее потребовал, чтобы европейские страны платили за поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину, но Финляндия отказалась это делать.

Большинство европейских контрактов на поставку заключено в евро или долларах, и россия уже отключила газ Болгарии и Польше в прошлом месяце после того, как они отказались соблюдать новые условия оплаты.

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