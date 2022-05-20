Доходы россии от продажи газа в Европу за 2022 год составят $100 миллиардов – аналитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы россии от продажи газа в Европу за 2022 год составят $100 миллиардов – аналитики

Сегодня 19:19Энергетика
48
В 2022 году россия получит $100 миллиардов дохода от продажи российского газа в Европу. Это в два раза больше, чем в 2021. Причиной столь большой суммы стало повышение цен на энергетическую продукцию.
Такими данными поделилась французская газета Les Echos со ссылкой на прогноз аналитиков финансового конгломерата Citigroup.
Согласно заявлению экспертов, в прошлом году стоимость топлива «была уже высокой». А теперь она выросла еще сильнее, из-за чего россия получит столь ощутимый доход от реализации газа.
Ежедневно 27 стран Евросоюза в совокупности платят рф $200 миллионов за газ. Такими данными поделилась Les Echos со ссылкой на расчеты профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса. И это, «несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести [нефтяное] эмбарго», — заявили французские журналисты.
Читайте также
Напомним, в конце марта президент рф владимир путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Руководство ЕС ответило, что не будет выполнять это требование.
Однако сейчас, по данным Bloomberg, ЕС готов предложить своим импортерам газа решение в обход санкций для расчетов за газ из рф в рублях. В конце апреля журналисты портала сообщали, что десять европейских компаний открыли рублевые счета в «Газпромбанке». А в первой половине мая это число удвоилось.
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.