Доходы россии от продажи газа в Европу за 2022 год составят $100 миллиардов – аналитики

Сегодня 19:19 — Энергетика

В 2022 году россия получит $100 миллиардов дохода от продажи российского газа в Европу. Это в два раза больше, чем в 2021. Причиной столь большой суммы стало повышение цен на энергетическую продукцию.

Такими данными поделилась французская газета Les Echos со ссылкой на прогноз аналитиков финансового конгломерата Citigroup.

Согласно заявлению экспертов, в прошлом году стоимость топлива «была уже высокой». А теперь она выросла еще сильнее, из-за чего россия получит столь ощутимый доход от реализации газа.

Ежедневно 27 стран Евросоюза в совокупности платят рф $200 миллионов за газ. Такими данными поделилась Les Echos со ссылкой на расчеты профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса. И это, «несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести [нефтяное] эмбарго», — заявили французские журналисты.

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Напомним, в конце марта президент рф владимир путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Руководство ЕС ответило, что не будет выполнять это требование.

Однако сейчас, по данным Bloomberg, ЕС готов предложить своим импортерам газа решение в обход санкций для расчетов за газ из рф в рублях. В конце апреля журналисты портала сообщали, что десять европейских компаний открыли рублевые счета в «Газпромбанке». А в первой половине мая это число удвоилось.

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