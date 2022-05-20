Эрдоган говорит, что Турция не может отказаться от поставок природного газа из россии — Finance.ua

Эрдоган говорит, что Турция не может отказаться от поставок природного газа из россии
Турция не намерена разрывать связи с владимиром путиным.
В частности, страна не может отказаться от поставок природного газа из страны-агрессора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.
«С россией у нас есть проект в атомной энергетике. Надеюсь, в течение следующего года мы завершим и откроем его... Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из россии», — заявил Эрдоган.
Вместе с тем Эрдоган добавил, что Турция также имеет много партнерских отношений с Украиной в области продуктов питания и намерена продолжать их и дальше.
Он также добавил, что для Турции — это «стратегически важные отношения», и они, мол, не могут разорвать эти отношения — ни с путиным, ни с Зеленским. Сам турецкий президент назвал это «сбалансированной политикой и в отношении россии, и в отношении Украины».