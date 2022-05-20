Эрдоган говорит, что Турция не может отказаться от поставок природного газа из россии — Finance.ua
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Эрдоган говорит, что Турция не может отказаться от поставок природного газа из россии

Сегодня 04:38Энергетика
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Эрдоган говорит, что Турция не может отказаться от поставок природного газа из россииЭрдоган говорит, что Турция не может отказаться от поставок природного газа из россии
Турция не намерена разрывать связи с владимиром путиным.
В частности, страна не может отказаться от поставок природного газа из страны-агрессора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.
«С россией у нас есть проект в атомной энергетике. Надеюсь, в течение следующего года мы завершим и откроем его... Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из россии», — заявил Эрдоган.
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Вместе с тем Эрдоган добавил, что Турция также имеет много партнерских отношений с Украиной в области продуктов питания и намерена продолжать их и дальше.
Он также добавил, что для Турции — это «стратегически важные отношения», и они, мол, не могут разорвать эти отношения — ни с путиным, ни с Зеленским. Сам турецкий президент назвал это «сбалансированной политикой и в отношении россии, и в отношении Украины».
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Он отметил, что продолжает свои телефонные переговоры как с президентом Украины, так и с президентом россии.
«Турция будет продолжать эту работу, поскольку начало новой мировой войны не пойдет на пользу ни нашему региону, ни всему миру. Однако у нас есть связи с обеими сторонами», — пояснил Эрдоган.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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