Что поможет преодолеть зависимость Европы от российского газа — мнения экспертов

Сегодня 19:32 — Энергетика

Что поможет преодолеть зависимость Европы от российского газа — мнения экспертов

Специалисты газового рынка рассказали, откуда и в какой перспективе европейские компании смогут получать необходимые объемы газа для преодоления энергетической зависимости от россии.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

Аура Сабадус, старший журналист международной аналитической организации в сфере энергетики ICIS, отмечает, что существенные дискуссии вокруг решимости ЕС ограничить и в конечном итоге отказаться от импорта российского газа сосредоточены на способности стран обеспечивать альтернативные объемы и расширять газовую инфраструктуру.

«С начала 2022 года основным источником поставок был СПГ, далее следуют норвежский трубопроводный газ и только на третьем месте российский импорт. Учитывая намерение ЕС диверсифицировать источники поставок, зависимость от СПГ, вероятно, будет расти. В краткосрочной перспективе — обещание дополнительной поставки 15 млрд куб. м/год американского СПГ в этом году, вероятно, в дополнение к 22 млрд куб. м/год, отгруженных в прошлом году, лишь отчасти поможет заменить 150-155 млрд куб. м/год, экспортируемый россией. Также можно рассматривать поставки газа из Норвегии или ближайших производителей СПГ, таких как Алжир, Египет или Катар. Многое также зависит от развития спроса в Азии, в частности в Китае, который „выпал“ из-за текущих ограничений, связанных с Covid», — говорит Сабадус.

В долгосрочной перспективе будет более широкий перечень вариантов, поскольку мировое производство газа, вероятно, будет расти.

ЕС планировал снизить зависимость от поставок российского природного газа примерно с 2006 года и принял для этого немало резолюций, комментирует Михаил Крутихин, эксперт по энергетическим вопросам, партнер RusEnergy. Но намерения не были воплощены до газового кризиса зимнего сезона 2021-2022 годов и вторжения россии в Украину.

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Несвоевременная реакция на однозначную решимость россии превратить в оружие газовые потоки препятствует газовому эмбарго: несколько членов ЕС не могут отказаться от зависимости от российского газа, считает он. Однако тенденция заключается в том, чтобы достичь независимости в среднесрочной перспективе, и 2025 год кажется для этого вероятным сроком.

«В течение следующих трех лет ЕС и Великобритания могут заменить минимум треть российского газа на СПГ, хотя им придется платить дополнительную надбавку за него, чтобы конкурировать с потребителями в тихоокеанском регионе. Возобновляемая энергия может помочь заменить еще 20%; повышенная энергоэффективность могла бы прибавить от 8-10%; установка тепловых насосов и систем отопления может заменить еще 15%. Остальные объемы заменят энергосберегающие реформы отраслей, зависящих от потребления газа. Пропорции будут отличаться, но шансы на успех значительны», — отметил Михаил Крутихин.

В то же время Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон убежден, что Европа может полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей до 2024 года.

Впрочем, как именно, откуда и когда будет найдена альтернатива, точно ответить невозможно. Хотя направление однозначное — зависимость от российского газа будет преодолена: этим летом, до конца 2022 года, или в ближайшие годы, в зависимости от ситуации в странах ЕС. Возможности вернуться к формату довоенных связей уже нет, — уверена Каролина Чегир, старший эксперт по вопросам газа Секретариата Энергетического Сообщества.

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