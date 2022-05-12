ОГТСУ подтвердил факты хищения газа из транзитных потоков на оккупированных территориях — Finance.ua

ОГТСУ подтвердил факты хищения газа из транзитных потоков на оккупированных территориях

Сегодня 07:34 — Энергетика

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) подтвердил выявление фактов хищения природного газа на оккупированных территориях из транзитных потоков.

Согласно сообщению компании, диспетчеры ОГТСУ 9 мая получили информацию о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа по газопроводу «Союз» путем открытия крана-перемычки 17у.

«Информация была дополнительно проверена и подтверждена. Был зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода „Союз“ в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей», — отметили в ОГТСУ.

«Фактически речь идет о краже газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов. В результате фактов прямого вмешательства оккупантов в режимы работы украинской ГТС ОГТСУ был вынужден объявить форс-мажор по точке „Сохрановка“», — пояснили в компании.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина зафиксировала факты кражи предназначенного для транзита газа в оккупированной российскими войсками Луганской области.

«Оператор ГТС Украины» неоднократно предупреждал «Газпром» об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых россией, и требовал остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы.

В результате 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщил о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся на оккупированной территории Луганщины.

По данным ОГТСУ, на среду Украина приняла от «Газпрома» заявку на транспортировку своей территорией 72 млн куб. м газа только через ГИС «Суджа».

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов позже подтвердил, что российский монополист производит подачу газа для транзита через территорию Украины 11 мая объемом 72 млн куб. м, что соответствует принятой заявке транспорта только через «Суджу».

ОГТСУ также подтвердил, что «Газпром» в 6:55 11 мая закрыл кран на МГ «Союз» на территории россии, прекратив транзит от ГИС «Сохрановка».

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