Украина может импортировать газ из четырех стран — «Оператор ГТС» — Finance.ua
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Украина может импортировать газ из четырех стран — «Оператор ГТС»

Сегодня 09:32Энергетика
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Украина может импортировать газ из четырех стран через LNG-терминалы.
Об этом генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил в Facebook.
«Уже сейчас в Украину можно импортировать газ из СПГ (сжиженный природный газ. — Ред.) LNG терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы», — отметил он.
По словам Макогона, «Оператор ГТС Украины» за прошлый год удвоил объем поставок гарантированных мощностей в Украину, которые сейчас составляют 54 млн куб.м в сутки. В частности, были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн в сутки с 27 млн).
Он добавил, что даже в столь тяжелые времена Украина остается надежным транзитным партнером для европейских заказчиков.
«В настоящее время происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через ГТС Украины. Более 1 млн куб. м в сутки. Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы», — сообщил глава компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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