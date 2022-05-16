Украина может импортировать газ из четырех стран — «Оператор ГТС»

Сегодня 09:32 — Энергетика

Украина может импортировать газ из четырех стран через LNG-терминалы.

Об этом генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил в Facebook

«Уже сейчас в Украину можно импортировать газ из СПГ (сжиженный природный газ. — Ред.) LNG терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы», — отметил он.

По словам Макогона, «Оператор ГТС Украины» за прошлый год удвоил объем поставок гарантированных мощностей в Украину, которые сейчас составляют 54 млн куб.м в сутки. В частности, были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн в сутки с 27 млн).

Он добавил, что даже в столь тяжелые времена Украина остается надежным транзитным партнером для европейских заказчиков.

«В настоящее время происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через ГТС Украины. Более 1 млн куб. м в сутки. Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы», — сообщил глава компании.

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