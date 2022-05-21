Литва отказалась от российских энергоресурсов — Finance.ua

«Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина», — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
По его словам, полной энергетической независимости страна достигнет после успешного завершения синхронизации, а свои потребности в электроэнергии покроет за счет собственной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.
Литва получает газ от США посредством терминала СПГ в Клайпеде. Страна потребляет собственное электричество, а также импортирует его из стран ЕС.