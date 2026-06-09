ЕС может сократить финансирование Украины из-за невыполненных реформ Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года

Украина рискует впервые лишиться части финансовой помощи Европейского Союза из-за несвоевременного выполнения реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility.

Об этом Европейская комиссия сообщила в комментарии Радио Свобода.

Программа Ukraine Facility предусматривает 50 млрд евро помощи Украине до 2027 года. Выплаты напрямую связаны с выполнением реформ и индикаторов, согласованных между Киевом и ЕС.

Как сообщили в Еврокомиссии, в настоящее время остаются невыполненными два этапа, связанных с предыдущими траншами помощи, которые Украина уже получила.

Какие средства остаются приостановленными

«Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были приостановлены. Это значит, что они еще не были выплачены», — объяснили в Еврокомиссии.

Речь идет о почти 300 миллионах евро в рамках четвертого транша и более 380 миллионов евро в пределах пятого.

По информации чиновника Еврокомиссии, в четвертом транше невыполненным остается пункт по «увеличению количества персонала Высшего антикоррупционного суда». В пятом — пункт о «вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процедуры их проверки».

Окончательные дедлайны для выполнения этих условий — 30 июня и 29 сентября 2026 года соответственно.

Что будет в случае невыполнения условий

В Еврокомиссии отметили, что в случае невыполнения указанных требований в установленные сроки, может быть применена процедура окончательного сокращения выплат, предусмотренная регламентом Ukraine Facility.

В то же время в Брюсселе подчеркивают, что механизм Ukraine Facility предполагает определенную гибкость из-за войны.

«Для Украины был введен механизм гибкости. Это было предусмотрено регламентом — существует некоторое дополнительное время для введения реформ», — объяснили в Еврокомиссии.

Там также подчеркнули, что Украина, несмотря на сложные обстоятельства, демонстрирует «значительный прогресс» в выполнении реформ.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 8 июня Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро. При оценке выполнения Плана Украины в рамках седьмого транша впервые были учтены шаги, которые удалось выполнить раньше установленных сроков.

Радіо Свобода По материалам:

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