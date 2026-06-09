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ЕС может сократить финансирование Украины из-за невыполненных реформ

Казна и Политика
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Программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года
Программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года
Украина рискует впервые лишиться части финансовой помощи Европейского Союза из-за несвоевременного выполнения реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility.
Об этом Европейская комиссия сообщила в комментарии Радио Свобода.
Программа Ukraine Facility предусматривает 50 млрд евро помощи Украине до 2027 года. Выплаты напрямую связаны с выполнением реформ и индикаторов, согласованных между Киевом и ЕС.
Как сообщили в Еврокомиссии, в настоящее время остаются невыполненными два этапа, связанных с предыдущими траншами помощи, которые Украина уже получила.

Какие средства остаются приостановленными

«Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были приостановлены. Это значит, что они еще не были выплачены», — объяснили в Еврокомиссии.
Речь идет о почти 300 миллионах евро в рамках четвертого транша и более 380 миллионов евро в пределах пятого.
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По информации чиновника Еврокомиссии, в четвертом транше невыполненным остается пункт по «увеличению количества персонала Высшего антикоррупционного суда». В пятом — пункт о «вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процедуры их проверки».
Окончательные дедлайны для выполнения этих условий — 30 июня и 29 сентября 2026 года соответственно.

Что будет в случае невыполнения условий

В Еврокомиссии отметили, что в случае невыполнения указанных требований в установленные сроки, может быть применена процедура окончательного сокращения выплат, предусмотренная регламентом Ukraine Facility.
В то же время в Брюсселе подчеркивают, что механизм Ukraine Facility предполагает определенную гибкость из-за войны.
«Для Украины был введен механизм гибкости. Это было предусмотрено регламентом — существует некоторое дополнительное время для введения реформ», — объяснили в Еврокомиссии.
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Там также подчеркнули, что Украина, несмотря на сложные обстоятельства, демонстрирует «значительный прогресс» в выполнении реформ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что 8 июня Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро. При оценке выполнения Плана Украины в рамках седьмого транша впервые были учтены шаги, которые удалось выполнить раньше установленных сроков.
По материалам:
Радіо Свобода
БюджетЕС
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