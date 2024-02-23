ЕС ищет $1,5 млрд экстренного финансирования, чтобы закупить снаряды для Украины — FT Сегодня 14:30

ЕС ищет $1,5 млрд экстренного финансирования, чтобы закупить снаряды для Украины — FT

Европейские столицы спешат собрать $1,5 млрд в виде экстренного финансирования, чтобы закупить для Украины артиллерийские снаряды за пределами ЕС. Чехия возглавляет инициативу, которая фактически является запасным планом для вооружения Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Схему закупки боеприпасов вне ЕС возглавляет Чешская Республика, чтобы компенсировать безвыходную ситуацию в Конгрессе с американской помощью и задержки в производстве в Европе.

Прага взяла на себя инициативу, поскольку столицы не могут договориться о расширении основного механизма военной поддержки ЕС для Киева — Европейского фонда мира.

Чиновники, знакомые с переговорами, заявляют, что страна нуждается в том, чтобы ее европейские партнеры помогли выделить $1,5 млрд для финансирования закупок боеприпасов, организуемых Прагой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил коллегам из ЕС, что в этом году Украине необходимо 2,5 млн артиллерийских снарядов, но блок отправил всего 400 тысяч. Он просил быстро найти решение.

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Президент Чехии Петр Павел сообщил делегатам Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные, что Прага обнаружила у неназванной страны за пределами ЕС «пол миллиона снарядов калибра 155-мм и еще 300 000 снарядов калибра 122-мм, которые можно доставить в течение нескольких недель, если сможем найти финансирование для этого».

Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят источники.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что годовая производственная мощность ЕС вырастет до 1,4 млн снарядов к концу 2024 года, опередив США, которые, как ожидается, достигнут 1,2 млн в следующем году. По данным аналитического центра Royal United Services Institute, россия способна производить 2,5 млн снарядов в год.

В докладе Международного института стратегических исследований аналитики Франц-Стефан Гади и Михаэль Кофман пришли к выводу, что Украине понадобится 75 000−90 000 артиллерийских снарядов в месяц, «чтобы поддерживать войну в обороне, и более чем вдвое больше — 200 000−250 000 — для большого наступления».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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