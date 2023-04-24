ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга — Finance.ua

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга Сегодня 15:01 — Казна и Политика

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

ЕС сделал шаг к установлению договорных отношений с Украиной с целью признания и исполнения судебных решений Евросоюза и Украины по гражданским и коммерческим делам.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам», — говорится в сообщении.

Так называемая Конвенция об исполнении судебных решений, заключенная в 2019 году, является международным договором, обязывающим договорные государства признавать и выполнять судебные решения, вынесенные по гражданским или коммерческим делам в других государствах-участниках.

В 2022 году Украина ратифицировала Конвенцию. Согласно документу, договорные отношения между Украиной и ЕС будут установлены с 1 сентября 2023 года, если ни одна из сторон не будет возражать против этого.

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Государства-члены Европейского Союза считают, что нет никаких фундаментальных препятствий, например, связанных с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основополагающих прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной.

Сегодняшнее решение сделает Конвенцию важным инструментом содействия международной торговле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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