ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга — Finance.ua

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга
ЕС сделал шаг к установлению договорных отношений с Украиной с целью признания и исполнения судебных решений Евросоюза и Украины по гражданским и коммерческим делам.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
«Сегодня Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам», — говорится в сообщении.
Так называемая Конвенция об исполнении судебных решений, заключенная в 2019 году, является международным договором, обязывающим договорные государства признавать и выполнять судебные решения, вынесенные по гражданским или коммерческим делам в других государствах-участниках.
В 2022 году Украина ратифицировала Конвенцию. Согласно документу, договорные отношения между Украиной и ЕС будут установлены с 1 сентября 2023 года, если ни одна из сторон не будет возражать против этого.
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Государства-члены Европейского Союза считают, что нет никаких фундаментальных препятствий, например, связанных с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основополагающих прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной.
Сегодняшнее решение сделает Конвенцию важным инструментом содействия международной торговле.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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