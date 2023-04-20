В Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС: построят еще одну полосу — Finance.ua
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В Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС: построят еще одну полосу

Казна и Политика
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В Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС: построят еще одну полосу
В Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС: построят еще одну полосу
На трассе Львов — Рава-Русская построят еще одну полосу движения. Дело в том, что эта трасса ведет к границе с Европейским Союзом — соответственно, дополнительная полоса может частично решить проблему с пробками в направлении границы, где грузовики часто блокируют движение.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Львовской области. Там объяснили:
  • очереди тяжеловесного автотранспорта на участке подъезда к пункту пропуска Рава-Русская — Гребенное образуются из-за связанного с войной увеличения автоперевозок;
  • длина пробок составляет 15-20 км, «а при пиковых нагрузках и больше».
В настоящее время дорога имеет 2 полосы движения. Однако из-за перегруженности трассы, отмечается, грузовики:
  • занимают не только километровый участок непосредственного подъезда к таможне в Равы-Русской;
  • но и часто правую полосу проезжей части, «что значительно усложняет движение, ухудшает безопасность движения, а иногда приводит к фактической блокировке движения автотранспорта».
«При капитальном ремонте дороги проведем (среди прочего. — Ред.) следующие работы: устроим дополнительную полосу движения с изменением направлений вне населенных пунктов, проведем мероприятия по организации дорожного движения», — говорится в сообщении.
Со своей стороны, представитель Службы Оксана Богуш отметила: новая полоса трассы будет устроена с изменением направлений, передает zaxid.net. Так:
  • на отдельных участках поочередно будет устроена полоса частично в одном направлении;
  • частично в другом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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