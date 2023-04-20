В Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС: построят еще одну полосу — Finance.ua

В Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС: построят еще одну полосу Сегодня 11:32 — Казна и Политика

В Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС: построят еще одну полосу

На трассе Львов — Рава-Русская построят еще одну полосу движения. Дело в том, что эта трасса ведет к границе с Европейским Союзом — соответственно, дополнительная полоса может частично решить проблему с пробками в направлении границы, где грузовики часто блокируют движение.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Львовской области. Там объяснили:

очереди тяжеловесного автотранспорта на участке подъезда к пункту пропуска Рава-Русская — Гребенное образуются из-за связанного с войной увеличения автоперевозок;

длина пробок составляет 15-20 км, «а при пиковых нагрузках и больше».

В настоящее время дорога имеет 2 полосы движения. Однако из-за перегруженности трассы, отмечается, грузовики:

занимают не только километровый участок непосредственного подъезда к таможне в Равы-Русской;

но и часто правую полосу проезжей части, «что значительно усложняет движение, ухудшает безопасность движения, а иногда приводит к фактической блокировке движения автотранспорта».

«При капитальном ремонте дороги проведем (среди прочего. — Ред.) следующие работы: устроим дополнительную полосу движения с изменением направлений вне населенных пунктов, проведем мероприятия по организации дорожного движения», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, представитель Службы Оксана Богуш отметила: новая полоса трассы будет устроена с изменением направлений, передает zaxid.net . Так:

на отдельных участках поочередно будет устроена полоса частично в одном направлении;

частично в другом.

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Обозреватель По материалам:

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