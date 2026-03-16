ЕС и ООН обсуждают аналог «зернового коридора» Сегодня 21:28 — Мир

Верховный представитель Европейского Союза по внешней и безопасности политики Кая Каллас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили создание на Ближнем Востоке аналога украинского «зернового коридора» в Черном море.

Об этом Каллас рассказала в понедельник, 16 марта, перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет dw.com

Каллас заявила, что закрытие пролива «действительно опасно» для поставки энергии в Азию, но также является проблемой для производства удобрений. «И если в этом году не будет удобрений, то в следующем году также будет дефицит продовольствия», — цитирует ее агентство Reuters.

Как известно, Иран фактически закрыл Ормузский пролив после начала операции США и Израиля, которая продолжается уже третью неделю. Иранские войска атаковали суда в узком канале между Ираном и Оманом, перекрыв пятую часть мировых поставок нефти, что стало самым большим сбоем в истории.

«Важно, чтобы напряжение на Ближнем Востоке не отвлекало внимание от Украины», — подчеркнула Каллас и отметила, что ослабление санкций США против российской нефти представляет собой опасный прецедент. «Сейчас нужно, чтобы у россии было меньше денег для ведения войны, а не больше», — пояснила она.

Каллас убеждена, что блокирование Ормузского пролива идет в пользу Кремля. Поэтому Евросоюзу нужно «сделать больше», чтобы не допустить получения россией сверхприбылей, и способствовать разблокированию пролива, заявила Каллас.

Трамп хочет, чтобы союзники защищали Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе. Однако союзники не откликнулись на его призыв.

Ранее писали, что закрытие Ормузского пролива и скачок цен на нефть приносят бюджету России до 150 миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно.

Причина такого нефтяного ренессанса проста: заблокированные поставки из Персидского залива заставили крупнейших потребителей мира искать альтернативу.

Ценовой разворот: Нефть Urals, еще в феврале стоившая $52, взлетела до 70−80 долларов за баррель.

Исчезновение дисконтов: в Индии российское сырье теперь продается с премией в Brent, хотя раньше москва была вынуждена давать огромные скидки.

