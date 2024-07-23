ЕС хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых стран — Finance.ua

ЕС хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых стран Сегодня 18:00

ЕС хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых стран

Пытаясь прекратить нелегальную миграцию в блок, Европейский Союз хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых третьих стран, освобожденных от визового режима.

Об этом пишет Schengen.News.

Новость об этом шаге объявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая заявила, что вскоре власти внесут официальное предложение по изменению визового режима.

Комиссар Йоханссон сообщила, что в июле 2024 года Комиссия выпустит предложение по ужесточению правил в соответствии с пунктом, позволяющим приостановить предоставление визовых привилегий для стран, которые отказываются сотрудничать в реадмиссии своих граждан.

Что это означает

Это означает, что страны, не сотрудничающие в реадмиссии своих граждан, чьи заявки на предоставление убежища были отклонены ЕС, в будущем не получат привилегии безвизового въезда без дополнительных предупреждений.

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Хотя официальное предложение еще не объявлено, комиссар Йоханссон призвала власти как можно скорее начать переговоры по пересмотру механизмов приостановки виз.

Ужесточение правил уменьшит нелегальную миграцию

По словам комиссара Йоханссон, поправка к действующему механизму уменьшит нелегальную миграцию в блок и одновременно уменьшит количество отклоненных заявок на предоставление убежища, поданных гражданами стран, имеющих безвизовый режим въезда в ЕС.

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Справка Finance.ua:

По состоянию на 31 мая статус временной защиты в странах ЕС имели 4,3 миллиона человек, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии. Такие данные обнародовал Евростат.

Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;

Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;

Чехия (356,4 тыс., 8,4%).

В Евростате отмечают, что по сравнению с концом апреля 2024 г. наибольший абсолютный рост числа получателей (временной защиты. — Ред.) наблюдался в Германии (+14 250; +1,1%), Чехии (+11 000; +3,2%)) и Румынии (+3715; +2,4%).

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