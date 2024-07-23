ЕС хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых стран — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых стран

183
ЕС хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых стран
ЕС хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых стран
Пытаясь прекратить нелегальную миграцию в блок, Европейский Союз хочет ужесточить правила безвизового въезда для некоторых третьих стран, освобожденных от визового режима.
Об этом пишет Schengen.News.
Читайте также
Новость об этом шаге объявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая заявила, что вскоре власти внесут официальное предложение по изменению визового режима.
Комиссар Йоханссон сообщила, что в июле 2024 года Комиссия выпустит предложение по ужесточению правил в соответствии с пунктом, позволяющим приостановить предоставление визовых привилегий для стран, которые отказываются сотрудничать в реадмиссии своих граждан.

Что это означает

Это означает, что страны, не сотрудничающие в реадмиссии своих граждан, чьи заявки на предоставление убежища были отклонены ЕС, в будущем не получат привилегии безвизового въезда без дополнительных предупреждений.
Читайте также
Хотя официальное предложение еще не объявлено, комиссар Йоханссон призвала власти как можно скорее начать переговоры по пересмотру механизмов приостановки виз.
Ужесточение правил уменьшит нелегальную миграцию
По словам комиссара Йоханссон, поправка к действующему механизму уменьшит нелегальную миграцию в блок и одновременно уменьшит количество отклоненных заявок на предоставление убежища, поданных гражданами стран, имеющих безвизовый режим въезда в ЕС.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 31 мая статус временной защиты в странах ЕС имели 4,3 миллиона человек, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии. Такие данные обнародовал Евростат.
  • Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;
  • Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;
  • Чехия (356,4 тыс., 8,4%).
  • В Евростате отмечают, что по сравнению с концом апреля 2024 г. наибольший абсолютный рост числа получателей (временной защиты. — Ред.) наблюдался в Германии (+14 250; +1,1%), Чехии (+11 000; +3,2%)) и Румынии (+3715; +2,4%).

Страхование для выезда за границу

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.