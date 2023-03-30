ЕС готовится к переходу на цифровые шенгенские визы: как их будут выдавать — Finance.ua

ЕС готовится к переходу на цифровые шенгенские визы: как их будут выдавать Сегодня 09:14 — Мир

ЕС готовится к переходу на цифровые шенгенские визы: как их будут выдавать

Послы стран-членов ЕС согласовали переговорный мандат Совета Евросоюза по предложению о цифровизации процедуры получения шенгенских виз. Предложение вводит возможность подачи заявления на получение визы в Интернете и заменяет текущую визовую наклейку в паспорте на цифровую визу.

Как сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза , идея направлена на повышение эффективности процедуры подачи заявления на получение визы и повышения безопасности в Шенгенской зоне.

На основе переговорного мандата глава Евросовета начнет переговоры с Европейским парламентом для согласования окончательной формулировки.

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«Цифровая шенгенская виза упростит подачу заявления для законных путешественников, и в то же время поможет сделать Шенгенскую зону более безопасной. Онлайн-заявки уменьшат количество поездок в консульство для путешественников и упростят процесс для национальных администраций. В то же время, цифровая виза положит конец риску фальсификации и хищения визовой наклейки», — заявила министр миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Как будут выдаваться цифровые шенгенские визы

В рамках новых правил планируется создать единый веб-сайт, через который будут подаваться все заявления на получение шенгенских виз. Платформа будет направлять заявления в соответствующие национальные визовые системы.

На этом сайте заявители на получение визы смогут ввести все соответствующие данные, загрузить электронные копии своих проездных и подтверждающих документов и оплатить визовые сборы. Они также будут уведомлены о решении по выдаче визы или отказе в ней.

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При этом личное присутствие в консульстве будет необходимо только тем людям, кто подает документы впервые, или чьи биометрические данные устарели, или лицам с новым проездным документом.

Когда человек намерен посетить несколько стран Шенгенской зоны, платформа автоматически определит, какая из них отвечает за рассмотрение заявки исходя из продолжительности пребывания. Однако заявитель также сможет указать, должна ли заявка быть обработана конкретным государством-членом в соответствии с целью поездки.

Согласно предложенным новым правилам, визы будут выдаваться в цифровом формате в виде двумерного штрихкода с криптографической подписью. Это уменьшит риски безопасности, связанные с поддельными и похищенными визовыми наклейками.

Шенгенские визы — что было ранее

Недавние вызовы в сфере миграции и безопасности значительно изменили контекст визовой политики Евросоюза, отметили в пресс-службе Совета ЕС. Кроме того, пандемия COVID-19 значительно замедлила визовые операции и потребовала дополнительных цифровых процедур.

В то же время, технологические разработки предоставляют новые функции безопасности и возможности сделать процедуры более плавными и эффективными как для заявителей на визу, так и для национальных органов власти.

В этом контексте 27 апреля 2022 г. Еврокомиссия представила законодательное предложение, направленное на цифровизацию визовой процедуры.

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УНІАН По материалам:

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