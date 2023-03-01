ЕС отложил обязательную оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу — Finance.ua

ЕС отложил обязательную оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу Сегодня 11:45 — Личные финансы

Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Европейской комиссии изменил конечную дату запуска системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Если еще в январе на соответствующей странице на сайте директората ориентировочной датой запуска ETIAS был 2023 год, по крайней мере, с 27 февраля его заменили на 2024-й.

Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, которое устанавливало параметры новой системы, получившей название ETIAS.

Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за необходимости дополнительного финансирования и в техническом законодательстве, которое в итоге приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но даты снова и снова приходилось переносить.

Новая схема предусматривает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен при предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.

Авторизация будет платной — 7 евро, и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется. В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов — подтверждения доходов, статуса и т.п.

Кроме того, заявка не требует посещения визового центра, производится онлайн, а в подавляющем большинстве случаев авторизация будет предоставлена автоматически, в течение считаных секунд или минут. Речь идет о заполнении анкеты-опросника.

Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут.

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Економічна Правда По материалам:

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