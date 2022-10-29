Индонезия предлагает долгосрочные визы для проживания на Бали туристам, на счетах которых не менее $130 000 — Finance.ua

Индонезия предлагает долгосрочные визы для проживания на Бали туристам, на счетах которых не менее $130 000
Индонезия решила привлекать состоятельных граждан со всего мира для долгосрочного пребывания. Страна предлагает визы на пять и 10 лет тем, кто имеет на банковских счетах не менее 2 млрд рупий ($130 000).
Об этом пишет Bloomberg.
«Стремясь укрепить свою экономику — крупнейшую экономику Юго-Восточной Азии, — Индонезия сосредоточилась на своей козырной карте: Бали», — пишет агентство.
Соответствующие регуляционные документы были опубликованы 25 октября, они вступят в силу через 60 дней после публикации накануне католического Рождества (25 декабря).
Индонезия дополняет перечень стран от Коста-Рики до Мексики, которые предлагают долгосрочное пребывание для привлечения профессионалов, богатых пенсионеров и других состоятельных людей.
«Это нефискальный стимул для определенных иностранцев внести положительный вклад в индонезийскую экономику», — говорит исполняющий обязанности генерального директора по вопросам иммиграции Видодо Экатьяхяна.
Время запуска виз совпадает с резким ростом количества приезжающих в Индонезию туристов, поскольку такие авиакомпании, как Garuda Indonesia, возобновляют международные рейсы.
Ожидается, что предстоящий саммит G-20 на Бали в ноябре привлечет внимание мировой общественности к острову, кроме десятков тысяч делегатов.
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