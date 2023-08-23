ЕС готовит многолетний план поддержки Украины — Мишель Сегодня 17:49

ЕС готовит многолетний план поддержки Украины — Мишель

ЕС готовит многолетний план финансовой поддержки Украины стоимостью более 50 миллиардов евро. Об этом заявил, выступая через видеосвязь на 3-м саммите Крымской платформы президент Евросовета Шарль Мишель.

«Жестокая тактика россии связана с атакой на украинские порты, направленной на распространение голода в мире. Поэтому мы одобряем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности с привлечением Турции. ЕС поддерживает ваши попытки выхода на новые рынки. Мы понимаем, что это борьба за ваше будущее, за реализацию вашей мечты о будущем», — сказал он.

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В прошлом году, сказал президент Евросовета, «Украина получила перспективы европейского будущего, и мы сейчас уже уверенно говорим, что это не вопрос, будет ли Украина членом ЕС. Это скорее вопрос, когда это произойдет. Мы готовимся к началу переговоров о вступлении».

«Я хочу отдать должное руководству Украины, лидерам крымскотатарского народа за то, что они продолжают свою борьбу за мир. Несмотря на все препятствия, несмотря на преследования во всем Крыму, несмотря на жестокость против отдельных граждан, городов и сел, вы продолжаете бороться, и ЕС будет дальше бороться также за привлечение к ответственности всех, кто отвечает за эти преступления», — заявил он.

«И это касается безусловного уважения к территориальной неделимости Украины, принадлежности Крымского полуострова к Украине», — подчеркнул президент Евросовета.

По словам Мишеля, «мы поддерживаем вас через санкционный режим и будем поддерживать вас сильнее. Мы будем лучше удовлетворять ваши гуманитарные нужды. Мы стоим рядом с вами в этой битве за свободу».

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