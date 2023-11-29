ЕС готовит меры по подавлению способности рф производить ракеты и беспилотники — Кулеба — Finance.ua
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ЕС готовит меры по подавлению способности рф производить ракеты и беспилотники — Кулеба

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ЕС готовит меры по подавлению способности рф производить ракеты и беспилотники — Кулеба
ЕС готовит меры по подавлению способности рф производить ракеты и беспилотники — Кулеба
В готовящийся 12-й пакет санкций ЕС включен важный элемент — меры, направленные на подавление способности рф производить ракеты и беспилотники.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с высоким представителем Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозефом Боррелем в Брюсселе.
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«Четыре важных решения находятся в стадии разработки. Я хотел бы отметить один конкретный элемент этого предложения относительно санкций, а именно — меры, направленные на подавление способности россии производить ракеты и беспилотники. Некоторые из этих мероприятий уже включены в пакет, и мы с нетерпением ожидаем их принятия государствами-членами», — сказал Кулеба.
Также, как отметил Кулеба, ожидается решение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины.
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Третья тема, как указал министр, — решение о запуске нового украинского фонда для обеспечения макрофинансовой помощи Украине.
«Но прежде всего — первое и главное — это, конечно же, решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И я могу подтвердить, что мы с Жозефом подробно обсуждали этот вопрос», — рассказал глава МИД.
Он добавил, что идет работа с государствами-членами над принятием этого решения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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