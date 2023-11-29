ЕС готовит меры по подавлению способности рф производить ракеты и беспилотники — Кулеба Сегодня 11:30

ЕС готовит меры по подавлению способности рф производить ракеты и беспилотники — Кулеба

В готовящийся 12-й пакет санкций ЕС включен важный элемент — меры, направленные на подавление способности рф производить ракеты и беспилотники.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с высоким представителем Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозефом Боррелем в Брюсселе.

«Четыре важных решения находятся в стадии разработки. Я хотел бы отметить один конкретный элемент этого предложения относительно санкций, а именно — меры, направленные на подавление способности россии производить ракеты и беспилотники. Некоторые из этих мероприятий уже включены в пакет, и мы с нетерпением ожидаем их принятия государствами-членами», — сказал Кулеба.

Также, как отметил Кулеба, ожидается решение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины.

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Третья тема, как указал министр, — решение о запуске нового украинского фонда для обеспечения макрофинансовой помощи Украине.

«Но прежде всего — первое и главное — это, конечно же, решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И я могу подтвердить, что мы с Жозефом подробно обсуждали этот вопрос», — рассказал глава МИД.

Он добавил, что идет работа с государствами-членами над принятием этого решения.

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Економічна Правда По материалам:

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