ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины — Finance.ua

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ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины

Казна и Политика
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ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины
ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины, Фото: rbc.ua
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев анонсировал подготовку долгосрочных обязательств безопасности для Украины.
Об этом он написал в Twitter (X).
Боррель отметил, что во время поездки в украинскую столицу он встретился с новым министром обороны Рустемом Умеровым, во время которой обсудил «непрерывную военную помощь ЕС».
«Украине требуется больше возможностей и нуждается в них быстрее… Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины», — подчеркнул Боррель.
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Напомним, в воскресенье Боррель прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой.
ЕС с начала полномасштабной агрессии рф предоставил Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь на сумму 81 миллиард евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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