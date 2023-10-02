ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины — Finance.ua

ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев анонсировал подготовку долгосрочных обязательств безопасности для Украины.
Об этом он написал в Twitter (X).
Боррель отметил, что во время поездки в украинскую столицу он встретился с новым министром обороны Рустемом Умеровым, во время которой обсудил «непрерывную военную помощь ЕС».
«Украине требуется больше возможностей и нуждается в них быстрее… Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины», — подчеркнул Боррель.
Напомним, в воскресенье Боррель прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой.
ЕС с начала полномасштабной агрессии рф предоставил Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь на сумму 81 миллиард евро.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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