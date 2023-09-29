Совет ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года — Finance.ua

Совет ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года Сегодня 11:02 — Мир

Совет ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года

Совет ЕС на уровне министров внутренних дел договорился продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, которые бегут от войны россии против Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

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«ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продолжение статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС», — заявил испанский министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

После сегодняшней политической договоренности Совет ЕС должен будет официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как будут проведены юридические процедуры и перевод на все языки ЕС.

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Механизм временной защиты был активирован 4 марта 2022 г. и автоматически продлен на один год.

Европейская комиссия 19 сентября предложила продлить временную защиту для украинцев, бежавших от агрессии россии против Украины.

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Українська правда По материалам:

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