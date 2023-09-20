В Европе уже 10 миллионов беженцев из Украины — Finance.ua

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В Европе уже 10 миллионов беженцев из Украины

Мир
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В Европе уже 10 миллионов беженцев из Украины
В Европе уже 10 миллионов беженцев из Украины
Количество украинских беженцев, прибывших в Европу после начала полномасштабного вторжения, достигло 10 миллионов человек.
Об этом заявил комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Бретон заявил, что наиболее активно принимают Польша, Венгрия и Чехия. Причем только в последней (по словам Бретона) количество мигрантов из Украины составляет 440 тысяч человек, то есть 4% населения страны.
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Среди всех получателей временной защиты в ЕС граждане Украины составили более 98%. Из них женщины — 46,6%, дети — 34,2%, мужчины — 19,2%. Тьерри Бретон отмечает «неравномерное соотношение украинских беженцев к местному населению».
Этот вопрос касается всей Европы, подчеркнул еврокомиссар: «Это проблема, которая касается всех нас, она касается нас на юге Европы, она касается нас на востоке».

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
УБР
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