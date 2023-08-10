В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: новые данные Евростата — Finance.ua

В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: новые данные Евростата
В странах ЕС находятся более 4 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. В июне количество беглецов от войны увеличилось почти на 46 000 человек.
Наибольший рост прибытий наблюдался в Германии, Чехии и Ирландии, сообщает Евростат.
По состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 миллиона 70 тысяч беженцев из Украины. Наибольшее количество людей нашли убежище в таких странах: Германия (28%), Польша (24%), Чехия (9%).
По сравнению с маем количество людей с временной защитой выросло на 1,1% (45 800 человек).
Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц зафиксировали в таких странах:
- Германия — 21 830 (+2,0%);
- Чехия — 9050 человек (+2,7%);
- Ирландия — 3100 беженцев (+3,7%).
В то же время в две страны поток беженцев снизился в июне по сравнению с маем:
- Польшу (-13 635; -1,4%);
- Италию (-1005; -0,6%).
В Европе неравное соотношение украинских беженцев к местному населению.
Наибольшее количество украинцев на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:
- Чехии — 32,2;
- Польше — 26,6;
- Эстонии — 25,8;
- Болгарии — 24,9;
- Литве — 24,7.
На 30 июня 2023 г. среди получателей временной защиты в ЕС 98% были гражданами Украины. Из них 46,6% - женщины, 34,4% - дети, 19% - мужчины.
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