ЕС допускает ограничение импорта из Украины после продления "экономического безвиза" Сегодня 10:15 — Казна и Политика

ЕС допускает ограничение импорта из Украины после продления "экономического безвиза"

Европейская комиссия может ограничить импорт отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после продления режима беспошлинной торговли с 5 июня.

Об этом в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По словам Домбровскиса, после принятия решения о продлении так называемых автономных торговых мер на еще один год ЕС имеет «правовую основу для возможного продления исключительных защитных мер» против украинского аграрного импорта.

«Потому что действующие исключительные защитные меры, предусмотренные предыдущими автономными регуляторными правилами, утрачивают силу 5 июня», — пояснил он.

Вице-президент Еврокомиссии добавил, что ЕС продолжает обсуждение этой темы с пятью странами-членами, которых касаются ограничения украинского импорта, а также с Украиной, и в случае продления ограничений стороны определят конкретные даты их действия.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен. Эти меры должны продлиться до начала июня.

А уже 25 мая Совет Е С принял регламент, который продлевает приостановку действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.

В то же время пять государств ЕС неоднократно просили продлить действие ограничений на украинский аграрный импорт после июня 2023-го, а также добавить в перечень запрещенных к импорту товаров больше позиций.

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Українська правда По материалам:

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