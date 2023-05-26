ЕС допускает ограничение импорта из Украины после продления &quot;экономического безвиза&quot; — Finance.ua
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ЕС допускает ограничение импорта из Украины после продления "экономического безвиза"

Казна и Политика
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ЕС допускает ограничение импорта из Украины после продления &quot;экономического безвиза&quot;
ЕС допускает ограничение импорта из Украины после продления "экономического безвиза"
Европейская комиссия может ограничить импорт отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после продления режима беспошлинной торговли с 5 июня.
Об этом в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
По словам Домбровскиса, после принятия решения о продлении так называемых автономных торговых мер на еще один год ЕС имеет «правовую основу для возможного продления исключительных защитных мер» против украинского аграрного импорта.
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«Потому что действующие исключительные защитные меры, предусмотренные предыдущими автономными регуляторными правилами, утрачивают силу 5 июня», — пояснил он.
Вице-президент Еврокомиссии добавил, что ЕС продолжает обсуждение этой темы с пятью странами-членами, которых касаются ограничения украинского импорта, а также с Украиной, и в случае продления ограничений стороны определят конкретные даты их действия.
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Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен. Эти меры должны продлиться до начала июня.
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А уже 25 мая Совет Е С принял регламент, который продлевает приостановку действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.
В то же время пять государств ЕС неоднократно просили продлить действие ограничений на украинский аграрный импорт после июня 2023-го, а также добавить в перечень запрещенных к импорту товаров больше позиций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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