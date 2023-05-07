«Таможенный безвиз»: за семь месяцев оформили почти 4,5 тысячи транзитных деклараций — Finance.ua

«Таможенный безвиз»: за семь месяцев оформили почти 4,5 тысячи транзитных деклараций Сегодня 07:45 — Казна и Политика

«Таможенный безвиз»: за семь месяцев оформили почти 4,5 тысячи транзитных деклараций

С 1 октября 2022 г., когда начали действовать положения Конвенции о процедуре совместного транзита (New Computerized Transit System, NCTS), оформлено 4 474 тыс. транзитных деклараций.

«С начала международного применения NCTS 1 октября 2022 года оформлено 4 474 тыс. транзитных деклараций. За эти 7 месяцев „таможенного безвиза“ по 1 198 декларациям совместного транзита товары были успешно доставлены в таможни назначения на таможенной территории Украины», — говорится в сообщении.

Всего в прошлом месяце в странах — участниках конвенции было завершено 1372 перемещения, начатых в Украине. Это почти в два раза больше, чем в марте 2023 года. Причем такая динамика наблюдается два месяца подряд. Общее количество перемещений из Украины за 7 месяцев достигло 3276.

Как сообщал Укринформ, 1 октября 2022 г. в Украине заработали положения Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS). «Таможенный безвиз» — это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Это одно из ключевых направлений развития в Украине удобной и прозрачной таможни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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