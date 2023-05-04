Украина на год продлила «экономический безвиз» с Евросоюзом — Finance.ua

Украина на год продлила «экономический безвиз» с Евросоюзом Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Украина на год продлила «экономический безвиз» с Евросоюзом

Украина и Европейский Союз достигли договоренностей о продлении «экономического безвиза» еще на год.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме

«Продолжаем активное сотрудничество с Европейским Союзом для нашей победы! Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении „экономического безвиза“ еще на год», — отметил Шмыгаль.

По его словам, украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов, что важно для восстановления отечественной экономики.

«Восстановлен доступ нашей аграрной продукции на европейский рынок. Совместно с Еврокомиссией удалось договориться о прекращении блокирования транзита более 500 позиций украинских аграрных товаров. Работа „путей солидарности“ продолжится», — добавил глава правительства.

Кроме того, по его словам, сняты все другие односторонние запреты, введенные пятью соседними странами.

«На уровне Еврокомиссии выстроен компромиссный механизм, предусматривающий ограничения по экспорту 4-х позиций украинской аграрной продукции в соседние страны. Но это исключительно временное ограничение, действующее до 5 июня», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, за 2022 год товарооборот Украины составил $99,7 млрд. В прошлом году в Украину импортировали товаров на $55,5 млрд, а экспортировали из Украины продукции на $44,2 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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