«Эпицентр» стал поставщиком газа и электроэнергии: НКРЭКУ выдал лицензии — Finance.ua

«Эпицентр» стал поставщиком газа и электроэнергии: НКРЭКУ выдал лицензии Сегодня 17:40 — Энергетика

«Эпицентр» стал поставщиком газа и электроэнергии: НКРЭКУ выдал лицензии

НКРЭКУ выдал ООО «Эпицентр Дженерейшн» лицензии на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа и электрической энергии потребителю.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании.

Отмечается, что за выдачу лицензии взимается плата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действующих на день принятия этого постановления, которое должно быть внесено на счет Государственной казначейской службы в срок не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования этого решения в установленном порядке.

ООО «Эпицентр Дженерейшн» обратилось в НКРЭКУ с заявлением о получении лицензии на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа и электрической энергии потребителю.

«Подано заявление о получении лицензии и документы проработанные с соответствующими структурными подразделениями НКРЭКУ, замечания отсутствуют», — отметили в комиссии.

Кроме того, регулятор по результату проверки соискателя лицензии с помощью Youcontrol также не выявил наличия контроля резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

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