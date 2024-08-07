«Эпицентр» стал поставщиком газа и электроэнергии: НКРЭКУ выдал лицензии — Finance.ua
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«Эпицентр» стал поставщиком газа и электроэнергии: НКРЭКУ выдал лицензии

Энергетика
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«Эпицентр» стал поставщиком газа и электроэнергии: НКРЭКУ выдал лицензии
«Эпицентр» стал поставщиком газа и электроэнергии: НКРЭКУ выдал лицензии
НКРЭКУ выдал ООО «Эпицентр Дженерейшн» лицензии на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа и электрической энергии потребителю.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании.
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Отмечается, что за выдачу лицензии взимается плата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действующих на день принятия этого постановления, которое должно быть внесено на счет Государственной казначейской службы в срок не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования этого решения в установленном порядке.
ООО «Эпицентр Дженерейшн» обратилось в НКРЭКУ с заявлением о получении лицензии на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа и электрической энергии потребителю.
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«Подано заявление о получении лицензии и документы проработанные с соответствующими структурными подразделениями НКРЭКУ, замечания отсутствуют», — отметили в комиссии.
Кроме того, регулятор по результату проверки соискателя лицензии с помощью Youcontrol также не выявил наличия контроля резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.
По материалам:
Mind
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