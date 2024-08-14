Энергоатом включили в перечень предприятий, с которых через суд не будут взимать долги — Finance.ua

Энергоатом включили в перечень предприятий, с которых через суд не будут взимать долги Сегодня 11:24 — Фондовый рынок

Энергоатом включили в перечень предприятий, с которых через суд не будут взимать долги

Министерство по стратегическим отраслям промышленности включило НАЭК «Энергоатом» в перечень предприятий, в отношении которых до конца военного положения действует запрет на взыскание долгов в судебном порядке.

Об этом сообщает Укринформ.

В Минстратегпроме напомнили, что Закон Украины «Об исполнительном производстве» предусматривает на период действия военного положения остановку совершения исполнительных действий в производстве по исполнению решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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«Примечательно информируем, что приказом Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины от 02.08.2024 No 95 «О включении Акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»» в перечень предприятий, являющихся должниками в исполнительных производствах, совершение исполнительных действий по которым останавливается в период военного положения», АО «НАЭК «Энергоатом» (код ЕГРПОУ 24 584 661) включено в соответствующий перечень», — говорится в ответе на запрос.

В министерстве уточнили, что в такой список включаются предприятия, выполняющие государственный контракт в сфере обороны или привлеченные к выполнению такого контракта на основании договоров, в частности внешнеэкономических. Другим критерием является включение предприятия в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).

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При этом предприятие должно отвечать одновременно обоим критериям.

Напомним, 22 июня Кабинет Министров Украины утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества «НАЭК «Энергоатом». Независимыми членами наблюдательного совета акционерного общества «Энергоатом» стали Тимоти Джон Стоун, Майкл Эллиот Кирст, Ярек Неверович. По представлению Министерства энергетики, номинационный комитет согласовал Виталия Петрука и Тимофея Милованова как представителей государства.

Укрінформ По материалам:

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