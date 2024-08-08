«Энергоатом» в этом году выведет в ускоренный ремонт еще два энергоблока АЭС — Finance.ua

«Энергоатом» в этом году выведет в ускоренный ремонт еще два энергоблока АЭС Сегодня 11:34 — Энергетика

НАЭК «Энергоатом» в этом году должен осуществить ремонт еще двух энергоблоков атомных станций в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Петр Котин на пресс-конференции во время посещения одной из АЭС, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам осталось еще два энергоблока отремонтировать в этом году, которые будут в энергосистеме до ноября, и мы будем работать в ОЗУ всеми девятью блоками, как и анонсировали ранее», — сказал Котин.

Также он отметил, что компании удалось сократить продолжительность ремонтов более чем на 40 дней, чтобы поскорее вернуть блоки в сеть.

«Энергоатом» после российской оккупации Запорожской АЭС располагает тремя АЭС — Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской общей мощностью 9 энергоблоков 7,8 ГВт.

В компании отметили, что ремонт еще одного из них, кроме указанных двух, предположительно, будет перенесен уже на следующий год.

Економічна Правда По материалам:

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