«Энергоатом» в этом году выведет в ускоренный ремонт еще два энергоблока АЭС — Finance.ua

«Энергоатом» в этом году выведет в ускоренный ремонт еще два энергоблока АЭС
НАЭК «Энергоатом» в этом году должен осуществить ремонт еще двух энергоблоков атомных станций в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.
Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Петр Котин на пресс-конференции во время посещения одной из АЭС, передает «Интерфакс-Украина».
«Нам осталось еще два энергоблока отремонтировать в этом году, которые будут в энергосистеме до ноября, и мы будем работать в ОЗУ всеми девятью блоками, как и анонсировали ранее», — сказал Котин.
Также он отметил, что компании удалось сократить продолжительность ремонтов более чем на 40 дней, чтобы поскорее вернуть блоки в сеть.
«Энергоатом» после российской оккупации Запорожской АЭС располагает тремя АЭС — Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской общей мощностью 9 энергоблоков 7,8 ГВт.
В компании отметили, что ремонт еще одного из них, кроме указанных двух, предположительно, будет перенесен уже на следующий год.
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