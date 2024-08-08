«Энергоатом» впервые за время полномасштабной войны планирует завершить год с прибылью — Finance.ua

«Энергоатом» впервые за время полномасштабной войны планирует завершить год с прибылью Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

«Энергоатом» впервые за время полномасштабной войны планирует завершить год с прибылью

НАЭК «Энергоатом» планирует завершить 2024 год с прибылью, сообщил вице-президент компании Якоб Хартмут 7 августа в кулуарах конференции, посвященной проблеме убытков и потерь энергетики Украины в результате российской агрессии — мероприятие состоялось в Киевской школе экономики (KSE).

Улучшения финансовых результатов компания ожидает после того, как в июне правительство повысило тарифы на электричество для населения на 64%.

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«Представляем новый финансовый план до конца года, поскольку были изменения — по прайскепам, ПСО. Надеемся быть прибыльными. Видим условия, которые позволят нам работать без ущерба», — сказал Хартмут.

Первый квартал 2024 года компания завершила с убытком 5,5 млрд грн.

Ущерб, нанесенный только в первые дни захвата россиянами ЗАЭС, с разрушением имущества и инфраструктуры, «Энергоатом» оценивает по меньшей мере в 36 млрд грн. Установление полной суммы ущерба станет возможным только после деоккупации и независимой оценки.

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Оккупация, повреждение, разрушение активов «Энергоатома» повлекли за собой недопроизводство 87 миллионов МВт·ч, говорит Хартмут.

Из-за сокращения объемов производства недополученная выгода «Энергоатома», по словам Хартмута, составляет 243 млрд грн.

Предыдущим прибыльным годом для «Энергоатома» был 2021-й — тогда компания заработала 5,9 млрд грн.

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