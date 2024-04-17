Энергоатом и Holtec International подписали соглашение: в Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов — Finance.ua

Энергоатом и Holtec International подписали соглашение: в Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов Сегодня 11:34 — Энергетика

Энергоатом и Holtec International подписали соглашение: в Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов — Энергоатом и Holtec International подписали Соглашение. Соответствующий документ в присутствии министра энергетики Германа Галущенко в онлайн-режиме подписали и.о. председателя правления НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и президент и генеральный директор Holtec International Крис Сингх.

Соглашение предусматривает создание в Украине мощностей для производства и изготовления ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, систем хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива, а также охватывает другие потребности в применении атомной энергии в Украине и других странах региона.

«Очень важно, что именно в такое смутное время мы подписываем этот документ, демонстрируя врагу свою устойчивость и решительность углублять украинско-американское партнерство и развивать будущее украинской энергетики по ведущим технологиям.

Это важный вклад в развитие атомной отрасли и экономики страны", — подчеркнул Герман Галущенко.

Петр Котин поблагодарил Holtec за успешное многолетнее сотрудничество. «Это соглашение важно не только для Энергоатома, но и для всей энергетической отрасли Украины и отечественной экономики. Это первый шаг к усилению сотрудничества на протяжении многих лет. Создание в стране производственных мощностей для атомной энергетики будет способствовать не только укреплению энергетической безопасности страны, но позволит Украине стать мировым лидером в ряде направлений развития атомной энергетики», — отметил он.

Крис Сингх в свою очередь призвал Конгресс США помочь дружественному украинскому народу: «Подписанию этого Соглашения предшествовал разрушительный удар россии в прошлый четверг по электростанции, которая поставляет электроэнергию Киевской области.

Украинская оборона, ослабленная бездействием Конгресса по законопроекту о финансовой помощи пострадавшей стране, не смогла остановить более трети ​​беспилотников и ракет, которые разрушили электростанцию. Восстановление энергетической инфраструктуры страны должно начаться сейчас, чтобы остановить попытки путина полностью уничтожить энергетические мощности Украины", — убежден президент и генеральный директор Holtec International.

Напомним, что сотрудничество Holtec International и Энергоатома имеет весомый практический результат — в Украине построено и введено в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), позволяющее экономить около 200 млн долл. США ежегодно.

Также это позволило полностью отказаться от вывоза отработавшего ядерного топлива в россию. Кроме этого, в ноябре 2023 года в ходе визита Германа Галущенко в Вашингтон НАЭК «Энергоатом» и компания Holtec International договорились о строительстве в Украине завода по производству контейнеров для отработавшего ядерного топлива ЦХОЯТ, которые сейчас производятся в США. Также Энергоатом и Holtec International подписали о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов Holtec в Украине.

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