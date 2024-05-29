Энергоатом в этом году выплатил ₴48,4 миллиарда за ПСО — Finance.ua

Энергоатом в этом году выплатил ₴48,4 миллиарда за ПСО Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

НАЭК «Энергоатом» с начала 2024 года выплатил ГП «Гарантированный покупатель» 48,4 млрд грн за услугу по обеспечению доступности электроэнергии для населения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Энергоатом

«В январе-марте 2024-го за услугу ПСО уплачено 100%, или 42 105 млн грн», — говорится в сообщении.

За апрель 2024 года стоимость услуги ПСО составила 7,183 млрд грн, из которых Энергоатом уплатил 6,304 млрд грн.

Отмечается также, что за прошедший год компания сократила задолженность по ПСО, образованную в марте-декабре 2022 года, на 5,8 млрд грн, до 14,877 млрд грн. Энергоатом уверяет, что выполняет ПСО в максимально возможном объеме с учетом текущей ситуации в энергосистеме и условий энергорынка.

Как сообщалось, НАЭК «Энергоатом» в 2023 году выплатил ГП «Гарантированный покупатель» весь объем обязательств за услугу по обеспечению доступности электроэнергии для населения — 127,994 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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