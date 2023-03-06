Электронные судебные решения теперь можно получить в Дії — Finance.ua

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Электронные судебные решения теперь можно получить в Дії

Личные финансы
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Электронные судебные решения теперь можно получить в Дії
Электронные судебные решения теперь можно получить в Дії
В приложении Дія можно получить электронное судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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«Продолжаем цифровизировать судебную систему в Украине. Уже год в приложении Дія доступны судебные уведомления — информационное извещение о судебных заседаниях. Теперь в несколько кликов вы можете получить судебное решение прямо в смартфоне. Раньше для этого необходимо было ехать в суд в специально отведенное время, а затем стоять в очередях, чтобы получить документ. Теперь все гораздо проще. Несколько кликов — и документ у вас в смартфоне», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Чтобы получить судебные решения в Дії:
  • авторизуйтесь в приложении;
  • перейдите в Услуги и выберите Судебные дела;
  • просмотрите судебное решение и при необходимости загрузите себе на смартфон.
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации рассчитывают уже в первой половине 2023 года предоставить возможность украинцам растаможить авто в Дії.

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По материалам:
Finance.ua
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