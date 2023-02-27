В «Дія» теперь можно подать заявление о браке — Finance.ua

В «Дія» теперь можно подать заявление о браке
Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии.
Как это работает
- Надо зайти на портал Дія и авторизоваться.
- Нажать Услуги — Семья — Заявление о браке.
- Заполнить заявление и выбрать детали церемонии.
- Оплатить административный сбор картой и подписать электронной подписью.
Далее партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должны также подписать его КЭП. А ГРАГС в течение дня отправит на электронную почту ответ с организационными деталями.
Напомним, ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что заявление о браке можно подать в Дія, сразу выбрав место, время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги.
Поэтому в Украине решили упростить процедуру, устранив все бюрократические процессы. Присоединиться к бета-тесту услуги могут украинцы, которые:
- достигли 18 лет;
- имеют электронную подпись.
Записаться на бета-тест можно было только парой — жених и невеста.
Справка Finance.ua:
- Через «Дія» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП. Украинцы с начала полномасштабного вторжения россии через «Дія» в автоматическом режиме зарегистрировали более 136 тысяч ФЛП, а также более 1,7 тыс. ООО.
Что такое приложение «Дія», и как им пользоваться
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