В «Дія» теперь можно подать заявление о браке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дія» теперь можно подать заявление о браке

Личные финансы
52
Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии.

Как это работает

  • Надо зайти на портал Дія и авторизоваться.
  • Нажать Услуги — Семья — Заявление о браке.
  • Заполнить заявление и выбрать детали церемонии.
  • Оплатить административный сбор картой и подписать электронной подписью.
Далее партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должны также подписать его КЭП. А ГРАГС в течение дня отправит на электронную почту ответ с организационными деталями.
Напомним, ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что заявление о браке можно подать в Дія, сразу выбрав место, время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги.
Поэтому в Украине решили упростить процедуру, устранив все бюрократические процессы. Присоединиться к бета-тесту услуги могут украинцы, которые:
  • достигли 18 лет;
  • имеют электронную подпись.
Записаться на бета-тест можно было только парой — жених и невеста.

Справка Finance.ua:

  • Через «Дія» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП. Украинцы с начала полномасштабного вторжения россии через «Дія» в автоматическом режиме зарегистрировали более 136 тысяч ФЛП, а также более 1,7 тыс. ООО.

Что такое приложение «Дія», и как им пользоваться

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.