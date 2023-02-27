В «Дія» теперь можно подать заявление о браке — Finance.ua

В «Дія» теперь можно подать заявление о браке Сегодня 11:10 — Личные финансы

Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии.

Как это работает

Надо зайти на портал Дія и авторизоваться.

Нажать Услуги — Семья — Заявление о браке.

Заполнить заявление и выбрать детали церемонии.

Оплатить административный сбор картой и подписать электронной подписью.

Далее партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должны также подписать его КЭП. А ГРАГС в течение дня отправит на электронную почту ответ с организационными деталями.

Напомним, ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал , что заявление о браке можно подать в Дія, сразу выбрав место, время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги.

Поэтому в Украине решили упростить процедуру, устранив все бюрократические процессы. Присоединиться к бета-тесту услуги могут украинцы, которые:

достигли 18 лет;

имеют электронную подпись.

Записаться на бета-тест можно было только парой — жених и невеста.

Справка Finance.ua:

Через «Дія» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП. Украинцы с начала полномасштабного вторжения россии через «Дія» в автоматическом режиме зарегистрировали более 136 тысяч ФЛП, а также более 1,7 тыс. ООО.

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