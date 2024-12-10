Электронные договоры о добровольной уплате страховых взносов, заключенные в этом году, будут действовать в 2025-м — Finance.ua

Электронные договоры о добровольной уплате страховых взносов, заключенные в этом году, будут действовать в 2025-м
Действие электронных договоров о добровольной уплате страховых взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования, заключенных в 2024 году, будет продлено на следующий год.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
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«Гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов», — говорится в сообщении.
Действие заключенных ранее договоров будет пролонгировано до 31 декабря 2025 года.
Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно исходя из пожеланий и возможностей.
Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.
Уплачивать взносы можно как за себя, так и в пользу третьих лиц.
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