Электронные договоры о добровольной уплате страховых взносов, заключенные в этом году, будут действовать в 2025-м — Finance.ua

Электронные договоры о добровольной уплате страховых взносов, заключенные в этом году, будут действовать в 2025-м Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Электронные договоры о добровольной уплате страховых взносов, заключенные в этом году, будут действовать в 2025-м

Действие электронных договоров о добровольной уплате страховых взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования, заключенных в 2024 году, будет продлено на следующий год.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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«Гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов», — говорится в сообщении.

Действие заключенных ранее договоров будет пролонгировано до 31 декабря 2025 года.

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Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно исходя из пожеланий и возможностей.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

Уплачивать взносы можно как за себя, так и в пользу третьих лиц.

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