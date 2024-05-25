Электромобили будут заряжаться быстрее и дешевле: китайцы создали аккумулятор, который полностью заряжается за 10 минут — Finance.ua
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Электромобили будут заряжаться быстрее и дешевле: китайцы создали аккумулятор, который полностью заряжается за 10 минут

Технологии&Авто
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Электромобили будут заряжаться быстрее и дешевле: китайцы создали аккумулятор, который полностью заряжается за 10 минут
Электромобили будут заряжаться быстрее и дешевле: китайцы создали аккумулятор, который полностью заряжается за 10 минут
В Китае разработали революционный аккумулятор для электромобилей, способный заряжаться всего за 10 минут и проехать до 400 километров без перезарядки.
Об этом сообщает The Telegraph.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), Китай сделал «выдающиеся» достижения в области химии, которые позволили ему разработать новые аккумуляторы, вмещающие гораздо больше энергии, чем существующие ныне технологии.
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Это означает, что автомобили с новыми китайскими аккумуляторами потребуют заправки гораздо реже, чем большинство современных электромобилей, и за меньшую цену.
В агентстве добавили, что эта батарея должна быть введена в электромобили позже в этом году.
«Одним из самых значительных событий в мировом секторе аккумуляторов за последние пять лет стало возрождение катодной химии литий-железо-фосфата (LFP)», — говорится в отчете.
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Аккумуляторы для электромобилей используют несколько минералов. Например, катоды обычно включают соединения никеля, лития, марганца, кобальта и железа, а аноды обычно содержат соединения графита и кремния.
По данным МЭА, в настоящее время Китай занимает ведущее место в мировых поставках всех этих минералов, в то же время в прошлом году 60% всех проданных в мире электромобилей пришлось на китайских покупателей.
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По материалам:
Espreso.tv
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