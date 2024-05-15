Электрокары от Stellantis выйдут на европейский рынок с доступной ценой (фото) — Finance.ua

Электрокары от Stellantis выйдут на европейский рынок с доступной ценой (фото) Сегодня 23:38 — Технологии&Авто

Электрокары от Stellantis выйдут на европейский рынок с доступной ценой (фото)

Китайские электромобили Leapmotor выходят на мировой рынок. С сентября они появятся в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Именно Stellantis является совладельцем Leapmotor. Электрокары начнут продавать в Бельгии, Греции, Испании, Италии, Германии, Нидерландах, Португалии, Румынии и Франции. К концу 2024 года электромобили Leapmotor выйдут на рынки Южной Америки и Ближнего Востока.

Сначала электрокары будут поставляться из Китая, однако рассматривается возможность их производства в ЕС. СЕО Stellantis Карлос Таварес отметил, что сборку могут начать на заводе в польском городе Тихи.

На начальном этапе выведут на рынок две модели. Электромобиль Leapmotor T03 — компактный городской хэтчбек стоимостью менее 20 000 евро. 3,6-метровый автомобиль оснащен 109-сильным мотором и способен развить 100 км/ч. Запас хода достигает 280 км.

Кроссовер Leapmotor C10 будет дороже, хотя в Китае он стоит в эквиваленте 20 000 евро. 4,7-метровый электрокар с 231-сильным мотором и батареей на 70 кВт∙ч способен развить 170 км/ч и преодолеть до 530 км без подзарядки. На китайском рынке модель комплектуется системой полуавтономного движения.

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Фокус По материалам:

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