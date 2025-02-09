Электрокроссовер Zeekr 7X заряжается до 100% всего за 20 минут — Finance.ua
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Электрокроссовер Zeekr 7X заряжается до 100% всего за 20 минут

Технологии&Авто
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Электрокроссовер Zeekr 7X заряжается до 100% всего за 20 минут
Электрокроссовер Zeekr 7X заряжается до 100% всего за 20 минут
Китай стал безоговорочным лидером в области электромобилей, и Zeekr 7X является ярким примером этого прогресса, поражая скоростью зарядки, оставляющей позади другие электрокары. Для многих зарядка автомобиля за 10 минут остается лишь мечтой, но Zeekr превращает ее в реальность.
Об этом пишет ArenaEV.

Технологии быстрой зарядки Zeekr 7X

Zeekr 7X EV с «золотой батареей» LFP емкостью 75 кВтч был протестирован на скорость зарядки. Его батарея пополнилась с 10% до 80% менее чем за 10 минут.
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Но что поражает еще больше: зарядка от 0 до 100% заняла всего около 20 минут в реальном тесте.
Это еще раз демонстрирует, что стабильная кривая зарядки для любого электромобиля в миллион раз важнее рекламируемой пиковой скорости заряда, которой некоторые электромобили достигают всего на минуту или две.
Если бы каждый электромобиль обладал такой эффективностью зарядки, все разговоры о проблемах с запасом хода остались бы в истории.
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Переднеприводный Zeekr 7X оснащен электродвигателем мощностью 416 лошадиных сил, разгоняющим автомобиль от 0 до сотни за 6 секунд. Запас хода по стандарту WLTP составляет 480 км. Стоимость автомобиля стартует от 53 тысяч евро.
По материалам:
Мета
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